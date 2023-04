Hurricanes rauschen ins Halbfinale der Play-offs!

Von: Matthias Freese

Das gehört zu großen Siegen dazu: Die Avides Hurricanes stellen sich in Würzburg zum Jubel-Mannschaftsbild. © Rathjen/Avides Hurricanes

Auch dank des Auswärtssieges gegen Würzburg haben die Hurricanes den Sprung ins Halbfinale geschafft. Besonders Leonie Rosemeyer überzeugte.

Rotenburg – Wenige Momente vor dem Abpfiff hüpften sie schon an der Seitenlinie, dann, als das Spiel beendet war, auch die Fünf auf dem Feld: Die Zweitliga-Basketballerinnen haben es ins Halbfinale der Play-offs geschafft! Nach dem 57:45-Hinspielsieg setzte sich das Team auch im Rückspiel bei den Qool Sharks Würzburg mit 76:72 (41:36) durch. „Das ist der Wahnsinn. Jetzt ist es noch total unreal“, jubelte Leonie Rosemeyer kurz nach dem Spiel, in dem sie mit fünf Dreiern geglänzt hatte.

„Was die Spielerinnen investiert haben gegen den Tabellenersten der Südstaffel, das ist aller Ehren wert“, war auch Coach Christian Greve begeistert vom Auftritt seines Teams in Würzburg. Und er konstatierte: „Der Wille und am Ende auch die Erfahrung einiger Spielerinnen haben den Ausschlag gegeben, dass wir auch gewonnen haben.“

„Wir hatten die Kontrolle“

Die Hurricanes waren mit einem Zwölf-Punkte Vorsprung in die Partie gegangen. „Ich finde es tatsächlich schwierig, wir wollten uns aber überhaupt nicht auf diese zwölf Punkte konzentrieren“, verdeutlichte Rosemeyer. Und auch Greve fand, dass das Hinspielergebnis „eher eine Hypothek für Würzburg war und wir ganz gut damit umgehen konnten. Die haben viel probiert und auch einiges richtig gemacht, aber wir hatten die Kontrolle“, berichtete der Coach. Auch als die Gastgeberinnen zum Schluss auf eine Zonenverteidigung umstellten, gerieten die Hurricanes nicht mehr in Gefahr.

Der Tabellenvierte der Nordstaffel war gut ins Spiel gekommen und hatte ein 11:5 sowie ein 21:13 jeweils durch einen Rosemeyer-Dreier vorgelegt (5./9.). Im zweiten Viertel zog Würzburg zwar mal vorbei, vermochte es aber nie, die knappen Vorsprünge auszubauen, sodass die Hurricanes sogar mit 41:36 in die Pause gingen.

Unmittelbar danach erwischten die Gäste eine kleine Schwächephase, fingen sich einen 0:7-Run, ließen Würzburg aber nie mit mehr als drei Punkten enteilen und übernahmen in der Schlussphase endgültig wieder die Führung. Spätestens als Kapitänin Pia Mankertz zum 76:71 traf (39.), war klar, dass die Hurricanes ins Halbfinale gehen würden.

Hurricanes im Halbfinale zunächst auswärts

„Sicher ist Pias Rückkehr hilfreich gewesen – auch schon von der Ruhe her, die sie ausstrahlt“, stellte Greve fest. Im Hinspiel hatte Mankert noch krank pausieren müssen. Sie kam auf 18 Punkte und war damit ebenso wie Rosemeyer (19) und Shannon Ryan (20) im zweistelligen Bereich. Das gelang auch Hannah Pakulat bei den Rebounds (10).

Im Halbfinale ändert sich nun der Modus. Es wird im „Best of three“ gespielt. Als schlechter platziertes Team der Hauptrunde müssen die Hurricanes zunächst am Montag, 1. Mai, auswärts ran, ehe am Samstag, 6. Mai, um 18.30 Uhr in der Pestalozzihalle in Rotenburg gespielt wird. Steht es danach 1:1, kommt es zum entscheidenden Spiel am Freitag, 12. Mai, auswärts. Völlig verrückt: Bereits für den 14. Mai ist das Finale terminiert – das Heimrecht wird ausgelost, beide Finalisten hätten sich sportlich für den Aufstieg ins Oberhaus qualifiziert.