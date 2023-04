Hurricanes: Lust auf die Play-offs, Kritik an der Liga

Von: Matthias Freese

„Kopfschütteln“: Christian Greve versteht die terminliche Ansetzung nicht. © Freese

Die Hurricanes ärgern sich vor dem Halbfinale gegen Bochum über die Terminplanung der Liga. Es ist indes nicht das erste Mal in dieser Saison.

Scheeßel – Es klingt wie eine Kampfansage: „Wir werden alles dransetzen, um sie in zwei Spielen zu schlagen“, betont Christian Greve, Coach der Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes, vor dem ersten Play-off-Halbfinalspiel bei den „Astroladies“ des VfL Bochum (Montag, 17 Uhr). Ein drittes Spiel möchten sie unbedingt verhindern, allein schon, weil sonst bereits zwei Tage später das Finale beziehungsweise das Spiel um Platz drei stattfinden würde.

Greve macht keinen Hehl aus seinem spürbaren Unverständnis über die Terminplanung der Damen-Basketball-Bundesligen (DBBL). „Warum müssen wir überhaupt Montag spielen? Das ruft bei mir Kopfschütteln hervor. Dadurch wird doch der Trainingsrhythmus wieder unterbrochen. Warum spielen wir nicht am Wochenende?“, fragt der Hurricanes-Coach und wirkt resigniert, wenn er sagt: „Die Liga ist, wie sie ist. Das wirkt wenig durchdacht und nicht auf die Bedürfnisse abgestimmt.“

Verwirrung um den Modus der Play-offs

Schon mit dem Modus der Play-offs verwirrte die Liga, denn in der ersten Runde hatte das besser platzierte Team im ersten Spiel Heimrecht, in der zweiten Runde war es dann das schlechter platzierte. Nun, im Halbfinale, greift wiederum der „Best-of-three“-Modus. Heißt für die Hurricanes: Hinspiel am 1. Mai in Bochum, Rückspiel am 6. Mai (18.30 Uhr) in Rotenburg und ein eventuelles Entscheidungsspiel dann wieder in Bochum am 12. Mai. Für das nur zwei Tage später stattfindende Finale und das Spiel um Platz drei wird das Heimrecht ausgelost. Wenig Zeit also für die Vereine, ihre Fans zu informieren und zu mobilisieren. „Sind die Zuschauer egal? Es ist nicht nachvollziehbar für jemanden, der den Sport ernsthaft betreiben möchte“, lautet Greves Vorwurf. Abgesehen davon, dass den Teams nur ein Tag zur Regeneration bleibt.

Utz Bührmann, Vorstand der Hurricanes, sieht es ähnlich. „Ich habe mich sehr gewundert über die Termine. Alle Vereine haben so wenig Planungssicherheit“, sagt er. „Es gab ja von vornherein Probleme und ich habe mich auch über die Doppelspieltage wie den 3. Oktober geärgert.“ Ohnehin seien die Vereine beim Rahmenterminplan nicht wirklich gefragt worden, meint Bührmann und gesteht: „Manchmal wundere ich mich über die DBBL.“

Greve sieht sein Team mit Bochum „auf Augenhöhe“

In der Hauptrunde hatte es gegen Bochum zwei enge Spiele gegeben. In der Rundsporthalle unter dem Bochumer Fußballstadion hatten die Hurricanes in der Overtime gewonnen (80:72), das auf einen Freitagabend zwangsverlegte Rückspiel in Scheeßel mit 70:71 verloren. „Das war sehr schmerzhaft“, erinnert sich Greve und sieht beide Teams „auf Augenhöhe“. Seine Mannschaft wolle „den Schwung und die Stimmung weitertragen und auswärts schon mal ein Statement setzen, damit Bochum mit einer Hypothek zu uns kommen muss.“ Im Team herrsche eine Mischung aus gewisser Gelassenheit und gewisser Anspannung, hat der Coach beobachtet. Und was ist, wenn die dazu führt, dass der Siegeszug der Hurricanes weitergeht und mit dem Finaleinzug das sportliche Ticket für die erste Liga gelöst wird? „Alles Zukunftsmusik, da mache ich mir keine Gedanken drüber“, versichert Greve. Zumal die Tendenz bei den Hurricanes ja ohnehin dahin geht, nicht aufsteigen zu wollen.