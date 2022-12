Hurricanes feiern Overtime-Sieg beim Spitzenreiter

Von: Hendrik Denkmann

18 Punkte und 16 Rebounds: Shannon Ryan hatte mit ihrem nächsten Double-Double großen Anteil am Sieg der Hurricanes beim Tabellenführer VfL Bochum. © Freese

Im ersten Viertel lagen die Hurricanes noch zurück. Am Ende setzte sich die Mannschaft von Christian Greve beim VfL Bochum aber durch.

Scheeßel – Mit der Verlängerung ist das bei den Avides Hurricanes immer so eine Sache. In der vergangenen Saison machten sie zwei unterschiedliche Erfahrungen. Gegen die ChemCats Chemnitz hatten die Zweitliga-Basketballerinnen vor ziemlich genau einem Jahr mit 72:80 verloren, im Januar dieses Jahres hieß es wiederum 64:62 gegen den damaligen Tabellenführer BBZ Opladen. Auch an diesem Wochenende gelang der Mannschaft von Christian Greve beim aktuellen Primus VfL Bochum der 80:72 (66:66/31:31)-Sieg in der Overtime. „Das ist immer eine Sache des Willens“, kommentierte der Coach. Und der stimmte beim Tabellenfünften.

Allerdings nicht von Beginn an. Die nach den kurzfristig krank gewordenen Janina Schinkel und Sophie von Ass nur zu siebt angetretenen Hurricanes liefen nach dem ersten Viertel einem Zehn-Punkte-Rückstand hinterher – 11:21. „Wir waren zunächst sehr spannungslos und haben es so geschehen lassen“, berichtete Greve, der ab dem zweiten Viertel eine Leistungssteigerung sah. „Gerade, was die Körperspannung angeht. Da haben wir an die Partie vor zwei Wochen angeknüpft.“ Bis zur Pause hatten die Hurricanes egalisiert – 31:31. Vor allem Shannon Ryan und Leonie Rosemeyer zeichneten mit jeweils sechs Punkten dafür verantwortlich. Der US-Amerikanerin gelang am Ende ihr nächstes Double-Double – 18 Zähler und 16 Rebounds.

Greve macht Suckstorff keinen Vorwurf

Am Ende der zweiten Halbzeit, in der die Führung zwischen Bochum und den Gästen zwischenzeitlich wechselte, verpasste es die vor allem in der Defense stark agierende Anna Suckstorff, per Korbleger auf 68:66 zu stellen. „Kein Vorwurf, dass sie den unter Druck nicht trifft. Dafür macht sie denselben dann in der Verlängerung“, nahm Greve die Schützin des 75:70 hinterher in Schutz. Ein Zwei-Punkte-Wurf und ein verwandelter Freiwurf von Suckstorff machten am Ende den Deckel drauf.