Hurricanes fegen über Mainz hinweg

Greve hat nach 85:35-Sieg nichts zu meckern / Cooley mit Double-Double

+ Alecia Cooley (r.) legte nach der Pause richtig los und erzielte 21 Punkte. Fotos: woelki

Scheeßel - Von Nicolas Tr‰boute. Es wirkte regelrecht verzweifelt, wie die Spielerinnen des ASC Theresianum Mainz unermüdlich zum Korb zogen - das Resultat war zumeist dasselbe. Immer wieder prallte der Tabellenletzte an einer fast unüberwindbaren Defensivmauer ab, was die Trainerin der Rheinhessen, Natascha Stergion, immer wieder zum entnervten Kopfschütteln veranlasste. Nicht verwunderlich war es da, dass die Avides Hurricanes ihren Heimauftritt vor knapp 125 Zuschauern in der 2. Basketball-Bundesliga mit einem souveränen 85:35 (46:10)-Erfolg abschlossen. „In der Defense haben wir über die komplette Spieldauer überzeugt. Wir hatten zahlreiche Steals und haben viele Ballverluste provoziert. Darüber hinaus haben wir in der Offense den Ball wirklich gut laufen lassen“, hatte Coach Christian Greve nichts zu meckern.