Hurricanes: Das Warten auf Bey zahlt sich aus

Von: Matthias Freese

Teilen

In einer Woche ein Hurricane: Ay´Anna Bey besetzt bei den Zweitliga-Basketballerinnen aus Rotenburg und Scheeßel den zweiten Profi-Spot. © Dennis Switzer/Benedict College

Die Hurricanes haben ihren zweiten Profi-Spot mit Ay´Anna Bey belegt. Die Amerikanerin wird bereits nächste Woche im Training erwartet.

Scheeßel – Manchmal zahlt Geduld sich aus. Noch eine Woche müssen die Avides Hurricanes warten – dann ist der Kader komplett. Mit der US-Amerikanerin Ay´Anna Bey hat der Basketball-Zweitligist auch seinen zweiten Profi-Spot besetzt. Die große Flügelspielerin, die auch als Centerin mit eingeplant ist, kommt frisch vom Benedict College in Columbia (South Carolina) und wird Anfang kommender Woche erwartet. „Von uns aus kann es losgehen“, verspürt Coach Christian Greve eine gewisse Vorfreude auf die Saison, die am 24. September mit dem Heimspiel gegen die ChemCats Chemnitz beginnt.

Die 22-jährige Ay´Anna Bey hatte Greve schon seit einiger Zeit auf dem Zettel. „Jetzt haben die Rahmenbedingungen für uns gepasst und wir sind überein gekommen.“ Die aus New Jersey stammende und 1,88 Meter große Forward-Spielerin kommt übrigens das erste Mal über den Teich. „Ja, dies ist mein erstes Mal im Ausland. Ich habe kürzlich im Mai 2022 meinen Abschluss gemacht, und ja, dies wird auch mein erstes Mal in Europa sein, worauf ich mich sehr freue“, verrät sie. Greve weiß, dass es womöglich einer gewissen Eingewöhnungsphase bedarf. „Wir müssen mal gucken, wie schnell sie das europäische Spiel adaptiert. Aber ich habe sie schon darauf vorbereitet.“

„Die sind für mich nicht so entscheidend“

Neben Shannon Ryan besetzen die Hurricanes damit auch ihre zweite Profistelle mit einer großen Spielerin – und zwar ganz bewusst. „Sie bringt die nötige Größe mit und kann sowohl auf dem Flügel als auch innen spielen – das, was ich gesucht habe“, betont der Coach.

Am Benedict College spielte Bey für die Tigers in der NCAA II und kommt auf starke Statistiken (14,6 Punkte/ 7,7 Rebounds im Schnitt), wenngleich Greve darauf gar nicht vordergründig achtet. „Die sind für mich nicht so entscheidend. Wichtig ist, was ich auf den Videos sehe.“ Sie selbst gibt sich ganz demütig: „Meine Erwartungen sind, von einem erfolgreichen Trainer und seinen Spielerinnen zu lernen und mehr über die Kultur in Deutschland zu erfahren“, sagt sie. Aber Bey – Spitzname Yanna oder Abey – betont auch: „Ich kann der Mannschaft versprechen, dass ich jeden Tag alles geben werde. Meine Stärke ist es, die Schwächen meines Verteidigers auszunutzen – egal ob Post oder Perimeter. Ich bin ein Two-Way-Player, der auch die Dreier schießen kann.“ In der Offense wie in der Defense ist sie also wertvoll, variabel und damit schwer ausrechenbar.