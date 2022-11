Hurricanes brechen gegen Wolfsburg am Ende konditionell ein

+ © Freese Saisondebüt: Magnus Kirschstein (links) lief gegen den TV Jahn Wolfsburg das erste Mal in dieser Spielzeit auf und erzielte direkt 20 Punkte. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Lange Zeit deutete sich der erste Sieg in dieser Saison an. Am Ende verloren die Hurricanes gegen Wolfsburg jedoch mit dem denkbar knappsten Ergebnis.

Rotenburg – Knapper geht es nicht! Die Basketballer der BG ‘89 Hurricanes haben ihr Heimspiel in der Scheeßeler Sporthalle mit 69:70 (47:40) gegen den noch ungeschlagenen TV Jahn Wolfsburg verloren. „Das ist eine sehr bittere Niederlage gewesen“, gestand Sebastian Roy nach der mittlerweile vierten Pleite im vierten Spiel in der Oberliga. „Wir wollten jetzt mal einen Sieg, um in die Saison so richtig reinzustarten“, erklärte der Coach, der mit seinen Mannen auf dem vorletzten Platz steht.

Zumindest eine freudige Nachricht gab es dann doch von den Hurricanes: Magnus Kirschstein feierte nach seiner Erkrankung den ersten Einsatz für den Oberligisten in dieser Spielzeit. Der Routinier kam direkt auf 20 Punkte – der zweitbeste Wert hinter dem von Hauke Sievers (22). Roy freute dies, er machte aber auch deutlich: „Wir müssen gucken, dass wir am Zusammenspiel arbeiten und uns nicht nur auf Einzelleistungen ausruhen.“

Roy-Fünf nutzt letzten Rebound nicht aus

Zunächst waren die Hurricanes noch gut in die Partie gekommen und spielten sich im ersten Viertel eine Elf-Punkte-Führung heraus – 28:17. „Wir konnten die auch lange halten, uns aber nie komplett absetzen“, berichtete Roy, dessen Fünf hinten raus „die Nerven verlor und konditionell einbrach“. Dies nutzten die Wolfsburger aus. Sechs Sekunden vor Schluss verwandelte Irakli Kobidze den ersten Freiwurf zum 70:69, den zweiten verwarf er. Aus dem anschließenden Rebound gelang den Gastgebern wiederum kein Punkt.

BG ´89 Hurricanes: H. Sievers (22), Kirschstein (20), Heyne (10), Birk (7), Reinhard (7), Wohlberg (2), Friedrichs (1), Detjen, Neer, Vetter.