Hurricanes bleiben trotz sportlicher Qualifikation Zweitligist

Mit Medaille und Meistershirt: Janina Schinkel, Leonie Rosemeyer und Shannon Ryan (v.r.) freuen sich, obwohl sie wissen, dass es keinen Erstliga-„Ausflug“ geben wird. © Freese

Die Entscheidung der Hurricanes gegen den Aufstieg ist gefallen. Dafür treibt der Verein bereits die Planungen für die neue Zweitliga-Saison voran.

Scheeßel – Die Reste der kleinen Meisterfeier in der Scheeßeler Sporthalle waren noch am Sonntagabend beseitigt. „Dadurch, dass wir nur eine Wasserdusche hatten und Sekt in Dosen nur im Foyer, war es schnell erledigt“, berichtet Utz Bührmann, Vorstand der Avides Hurricanes, am Morgen danach. Ähnlich schnell steht auch fest, dass der neue deutsche Zweitliga-Meister im Damen-Basketball nicht ins Oberhaus hochgeht. „Es ist Konsens, dass wir nicht aufsteigen wollen und unser sportliches Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen. Das ist mit Team und Trainer so abgesprochen“, bestätigt Bührmann, was ohnehin als wahrscheinlich galt.

„Uns gefällt es in der zweiten Liga sehr gut“, untermauert Flügelspielerin Leonie Rosemeyer. Andreas Wagner ist wiederum traurig ob dieser Nachricht. Der Ligavorsitzende aus dem Oberhaus war zur Siegerehrung aus Chemnitz angereist. „Ich bedauere das sehr, dass die Hurricanes nicht aufsteigen, weil die Mannschaft, so wie sie gespielt hat, durchaus mit ein, zwei Verstärkungen konkurrenzfähig wäre“, glaubt er. Bührmann hatte jedoch gar keinen Lizenzantrag gestellt – auch Finalgegner BG 74 Göttingen hatte die Deadline am 17. April verstreichen lassen. Nun gibt es dort aber einen Umdenkprozess. „Es gibt Signale aus Göttingen. Wir schauen jetzt, was die Liga dazu sagt“, verrät Wagner.

Glückwünsche aus der ersten Liga: Vorstandsvorsitzender Andreas Wagner gratuliert Anna Suckstorff. © Freese

Als einziger Zweitligist hatte sich das BBZ Opladen für die erste Liga beworben, die sportliche Qualifikation aber verpasst. „Ich gehe davon aus, dass Opladen über eine Wild Card aufsteigen könnte“, deutet der Liga-Boss an. Auch bei Bührmann, das berichtet dieser, habe der Verein aus Leverkusen angefragt, ob es möglich wäre, den Startplatz der Hurricanes zu übernehmen. Denen ist der Aufwand, finanziell und personell, zu groß. „Der größte Teil des Teams arbeitet Vollzeit. Auch die Auswärtsfahrten wären eine gemeine Herausforderung“, sagt Rosemeyer. „Für uns ist es im Moment die richtige Entscheidung, so schön der Erfolg auch ist“, findet Bührmann. Wagner stimmt zu, dass „der Abstand zwischen den Ligen zu groß ist. Die Zweitligisten müssen auf so eine Aufgabe vorbereitet werden. Da gibt es absolut Nachholbedarf.“

Kommentar Aufstiegsverzicht ist konsequent 500 Zuschauer, tolle Stimmung, bärenstarke Leistungen – die Avides Hurricanes haben auf ihrem Weg zum erstmaligen Titel des Zweitliga-Meisters eine neue Basketball-Euphorie entfacht. „More we, less me“, so lautete das Teammotto auf den Finalshirts. Warum also nicht gemeinsam in die erste Liga?

Kurz gesagt: Weil die Strukturen fehlen! Viele Leistungsträgerinnen können aus beruflichen Gründen den Aufwand nicht betreiben – die erste Liga ist schließlich eingleisig (warum eigentlich?), die Reisestrapazen tut sich nicht jede mehr an. Die Opfer sind ohnehin schon groß, denn wir reden hier (abgesehen von den Importspielerinnen) von Amateuren, die diesen Leistungssport semiprofessionell betreiben.

Das hieße, wolle der Verein hoch, müsste er verstärkt auf Profis setzen – das kostet Geld, was nicht vorhanden ist. Vor allem aber ginge Identifikation verloren. Folglich ist es nur konsequent, sich gegen das Oberhaus zu entscheiden. Zwischen erster und zweiter Liga liegen mittlerweile Welten. Nur noch zehn Teams beendeten nach der Insolvenz der Rheinland Lions die Saison in der höchsten Klasse. Kaum einer will hoch. Auch darüber muss der Verband, der sich gerade so sehr über den Zuschlag für die Frauen-WM 2026 freut, dringend nachdenken. maf

Bei den Hurricanes denken sie nach der „Kirsche auf der Sahnetorte“ (Hallensprecher Christoph Treblin) vielmehr schon an die neue Saison in Liga zwei – und wie die US-Amerikanerinnen Shannon Ryan und Ay´Anna Bey gehalten werden können. „Wir hatten mit beiden gute Gespräche, aber noch wissen wir nicht, ob sie bleiben“, meint Bührmann. Insbesondere Centerin Ryan, auf ihrer Position die unumstrittene Nummer eins der Liga, liegt ein verbessertes Angebot vor. Bührmann vermutet aber: „Sie wird Angebote kriegen, die besser sind als das, was wir bieten können.“

Klar ist für den Hurricanes-Vorstand ohnehin: „Wir wollen das Team so zusammenhalten, wie es ist, es ist das beste Team, was wir seit Jahren hatten.“ Leonie Rosemeyer äußert sich schon mal eindeutig: „Ich möchte sehr gern für die Hurricanes weiterspielen. Natürlich wird es noch Gespräche geben, aber ich bin guter Dinge. Ich schätze den Verein sehr wert und fühle mich sehr wohl hier. So eine tolle Teamchemie ist etwas ganz Besonderes.“

Utz Bührmann (r., mit Wolfgang Meier, Vorsitzender der AG 2. Liga) vermeldet den Verzicht. © Freese

Hinzu kommt dann wieder Michelle Schischkov nach ihrem Kreuzbandriss. Gegen Göttingen hatte sie sich bereits vorsichtig mit aufgewärmt. „Zur nächsten Saison bin ich wieder fit“, sagt sie. Fix ist auch, dass das Team wieder mit Christian Greve als Coach in die Saison geht. Der Vertrag hatte sich kürzlich automatisch verlängert.