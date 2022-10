Hurricanes: Abwarten bei Schischkov und Rosemeyer

Von: Matthias Freese

Small Talk nach dem letzten Spiel: Janina Schinkel und Christian Greve. © Freese

Müssen sich die Avides Hurricanes noch auf die Personalsuche begeben, nachdem sich Michelle Schischkov und Leonie Rosemeyer verletzt haben?

Rotenburg – Noch keine Entwarnung, aber auch noch keine Diagnose im Fall von Michelle Schischkov und Leonie Rosemeyer. Fest steht nur bereits: Die beiden Flügelspielerinnen der Avides Hurricanes, die sich in der Partie ihrer Zweitliga-Basketballerinnen am Montag gegen Eintracht Braunschweig (85:49) in der ersten Halbzeit am Knie verletzt hatten, werden im Pokalspiel am Sonntag (15 Uhr, Pestalozzihalle) gegen den TuS Lichterfeld nicht auflaufen. „Wir müssen noch abwarten und geduldig sein“, meint Coach Christian Greve.

Bei Schischkov sieht es auf den ersten Blick schlimmer aus. „Sie geht an Krücken, auftreten geht nicht wirklich gut. Bei ihr wird‘s eine MRT-Untersuchung geben, dann haben wir hoffentlich Klarheit“, berichtet Greve und will nicht vorher spekulieren. Bei Rosemeyer hatten sich die Probleme an ihrem vor einigen Jahren operierten Knie bereits zwei Tage zuvor bei der TG Neuss (59:69) im Spiel angekündigt und waren dann plötzlich gegen Braunschweig verstärkt aufgetreten. Sie hat aus privaten Gründen in dieser Woche ohnehin trainingsfrei bekommen. „Wir müssen gucken, wann die Schwellung wieder rausgeht, es muss nicht unbedingt etwas am Knie sein“, sagt Greve, will aber nichts riskieren.

Greves Angebot an Schinkel

Insofern werden am Sonntag nur acht Spielerinnen auflaufen, da auch Carolin Knittler und Hannah Pakulat noch nicht wieder zum Kader stoßen. „So richtig viel darf jetzt nicht mehr passieren“, weiß auch der Trainer, der „aktuell“ aber noch nicht auf Spielersuche gegangen ist – weder intern noch extern. „Wir warten das Wochenende erst mal ab.“

Dabei weilte mit Janina Schinkel eine Spielerin der vergangenen Saison Montag sogar in der Halle. Spielberechtigt wäre sie auch. Nach der Partie suchte Greve sie auf der Tribüne auf. „Wir haben aber über andere Sachen gesprochen. Ich habe ihr das Angebot gemacht, dass sie bei der zweiten Damen mitzocken kann“, berichtet der Coach. Schinkel war aus beruflichen Gründen ausgestiegen, da der Aufwand für die zweite Liga zu groß ist. Ein sofortiges Comeback käme laut Greve ohnehin nicht infrage, weil sie seit einem haben Jahr nicht mehr trainiert hätte.