Hüben Prigge, drüben Meinke: Helvesiek und Bothel treten auf der Stelle

Keeper Benedikt Volbers kann sich noch so lang machen – nach dem Schuss von Christoph Meinke (l.) braucht er die Hilfe von Marvin Bénet (r.). © Freese

Helvesiek und Bothel trennen sich im Altkreis-Derby 1:1. Für beide Teams ist der eine Punkt im Abstiegskampf der Kreisliga jedoch zu wenig.

Helvesiek – Dieser Punkt war für keinen der beiden Protagonisten ein Gewinn – am wenigsten noch für den SV Grün-Weiß Helvesiek. Trotzdem beeilte sich Coach Jannik Meyer, um das Positive nach dem 1:1 (1:1) im Kellerduell der Fußball-Kreisliga gegen den TuS Bothel hervorzuheben: „Es war unser erster Punkt 2023 und eine klare Leistungssteigerung“, betonte er nach dem Heimspiel. Während Helvesiek aber weiter das Schlusslicht bleibt, verpassten es die Gäste, sich aus der Gefahrenzone zu lösen und sind nun Neunter. „Ich hätte es gerne ruhiger gehabt“, haderte Trainer Dennis Schlifelner deshalb vor der Saisonschlussphase.

Thomas Hahn, Innenverteidiger der Helvesieker, ahnte nach dem Abpfiff, was kommen wird: „Es wird spannend da unten“, stellte er fest. Dabei war sein Team ganz ordentlich in die Partie gestartet und nach zwei, drei brenzligen Szenen im eigenen Sechzehner in Führung gegangen. Nach einem schlecht geklärten Freistoß markierte Jona Prigge das 1:0 (19.). Ohnehin beschäftigte Prigge die Botheler Abwehr ganz gut, wenngleich diese sich zunehmend besser auf ihn einstellte und den Zehner oft stoppte. „Ihn hatten sie tatsächlich ganz gut im Griff“, beobachtete auch Jannik Meyer, während sein Pendant gar nicht so gut auf seine Defensive zu sprechen war: „Das war mir für Abstiegskampf zu halbherzig. Es war ein grausames Spiel von uns, erst in der zweiten Halbzeit haben wir uns ein wenig gefangen“, sagte Schlifelner.

Umzingelt von Bothelern: Helvesieks Kapitän Tobias Schiller (am Ball) sucht eine Anspielstation. © Freese

In der Tat war es für ein Kellerduell auch ein ausgesprochen faires Derby, was Referee Wilhelm Dreyer aus dem benachbarten Heidekreis zu leiten hatte. Lediglich eine Gelbe Karte auf jeder Seite zog er. Die Tore fielen beide in Durchgang eins. Nach Vorarbeit von Wilhelm Nowakowski glich Christoph Meinke in der 34. Minute aus. „In der ersten Halbzeit haben wir sie doch dominiert, waren am Drücker und kriegen zum ungünstigen Zeitpunkt das 1:1“, ärgerte sich Meyer. Bis zur Pause hätten beide Teams nachlegen können. Die dickste Chance vergab Helvesieks Max Müller, der frei vor Sascha Denell am Keeper scheiterte (35.). Einen durchgerutschten Freistoß von Marvin Bénet klärte Phil Stölpe kurz vor der Torlinie (38.), während auf der Gegenseite wiederum Bénet nach einer Direktabnahme von Meinke den Rückstand verhinderte (42.).

Nach dem Wechsel sollten die Botheler die besseren Möglichkeiten haben, um das Spiel in ihre Bahnen zu lenken: Der eingewechselte Tim Dornemann vergab per Heber über Keeper Benedikt Volbers und das Gehäuse (53.), Nowakowski scheiterte am Schlussmann (54.) und Kevin Altmann verzog, statt für Meinke durchzulassen (68.). „Da wurde es ein bisschen schwammig bei uns“, gestand Meyer.

Mit einem Punkt wollte sich Helvesiek nicht begnügen, deshalb ging Verteidiger Hendrik Wenning (am Ball, gegen Kevin Altmann) auch mal mit nach vorne. © Freese

Helvesiek versuchte, mit vier Wechseln neuen Schwung zu bringen, doch Durchschlagskraft entwickelten die Gastgeber nicht wirklich, obgleich gerade Bénet über die linke Seite gute Aktionen hatte und Tom Miesner als zweiter Sechser neben Kapitän Tobias Schiller eine gute Note seines Trainers erhielt. „Er ist viele Wege gegangen und hat eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive gehabt.“

Unterm Strich war das Remis „für beide zu wenig“, wusste Thomas Hahn. Dem konnte Dennis Schlifelner beim gemeinsamen Platzplausch nur zustimmen.