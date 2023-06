Horstedt/Mulmshorn gelingt die Rettung in der Abstiegsrelegation

Von: Matthias Freese

Mit seinem Ausgleich zum 2:2 machte Routinier Christian Bremer (l.) den Klassenerhalt der SG Horstedt/Mulmshorn erst möglich. Auch im Elfmeterschießen traf er. © Freese

Die SG Horstedt/Mulmshorn ist gerettet. In der Abstiegsrelegation gab es einen Erfolg im Elfmeterschießen.

Bülstedt – Im letzten Spiel unter diesem Namen haben die Fußballer der SG Horstedt/Mulmshorn über die Abstiegsrelegation den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse Süd nach einem dramatischen Elfmeterschießen geschafft. Auf dem Platz in Bülstedt gab es vor rund 200 Zuschauer gegen den MTSV Selsingen II, den Vorletzten aus der Nordstaffel, einen 5:3 (2:2/1:2)-Erfolg. Keeper Alexander Stripling hielt zwei Elfmeter, den letzten setzten die Selsinger über seinen Kasten. Für den Sieger trafen vom Punkt Jan-Niklas Paech, Niklas Burmester und Christian Bremer. Künftig startet das Team wieder als SV Horstedt.

„Es ist gut gegangen. Wir sind alle im Freudentaumel und machen jetzt einen Haken hinter die Saison“, erklärte Oliver Hübner, Kassenwart des SV Horstedt, nach dem Ende der nervenaufreibenden Partie am späten Abend.

Das Spiel hatte denkbar ungünstig für Horstedt/Mulmshorn begonnen, denn bereits in der vierten Minute ging Selsingens Reserve durch Justin Bronkalla in Führung, nachdem Keeper Stripling einen Freistoß aus der gegnerischen Hälfte bei tief stehender Sonne und Kontakt eines Gegenspielers nicht festhalten konnte. Der besonnen pfeifende Schiedsrichter Ferdi Aslan ließ weiterlaufen. Der Rückstand wirkte wie eine Last, nur schwer kam der Vorletzte der Südstaffel ins Spiel – und glich doch aus. Kapitän Burmester verwandelte einen Strafstoß nach einem Foul von Thore Gross am auffälligen Jonas Moret (25.). Aufwind brachte das Tor aber nicht wirklich. Noch vor der Pause legte Selsingen II erneut vor. Nach einer cleveren Drehung zog Nils Seedorf zum 2:1 ab (40.).

Horstedt/Mulmshorn reagierte zur Halbzeit. Coach Alexander Hartwig brachte mit Nils Fränkler und Christian Bremer zwei Routiniers für die Offensive. Und tatsächlich egalisierte der 38-jährige Bremer in der 74. Minute, nachdem Moret zuvor an Keeper Andre Borchers gescheitert war. Der Schlussmann verhinderte in seinem letzten Spiel auch die dickste Möglichkeit zum 3:2, als Fränkler frei vor ihm auftauchte (81.). Aber auch Selsingen II hatte noch gute Chancen, um das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden.

In der Verlängerung kam kein Team zu einem weiteren Treffer, sodass die Partie vom Punkt entschieden werden musste – dank Stripling mit dem besseren Ende für den künftigen SV Horstedt.

