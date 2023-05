Hoops: „Die guten Zeiten sind vorbei“

Von: Hendrik Denkmann

Torsten Hoops trägt nur noch in dieser Saison das Trikot der Botheler ersten Herren. © Krause

Vor dem Duell beim MTV Hesedorf fordert Bothels Torsten Hoops Geschlossenheit und spricht über sein Karriereende.

Bothel – Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga ist auch vier Spieltage vor Schluss noch längst nicht entschieden. Nach einer verschlafenen Phase zu Beginn des Jahres steckt auch der TuS Bothel mittendrin. Am Sonntag (15 Uhr) reist die Mannschaft um Torsten Hoops zum direkten Duell gegen den MTV Hesedorf. Zuvor spricht der Routinier über ein mögliches Karriereende, den Nachwuchs und den Endspurt im Rennen um den Klassenerhalt.

Sie werden nächste Woche 36 Jahre alt. Wie viele Saisons machen Ihre Knochen noch mit?

Höchstwahrscheinlich keine mehr. Aller Voraussicht nach ist nach dieser Saison Schluss für mich in der Ersten.

Wie sieht die weitere Planung aus?

Voraussichtlich geht es in der Dritten und der Altherren weiter, da ich den Trainingsbetrieb nicht mehr schaffe – zum einen körperlich, zum anderen ist es zeitlich auch schwierig geworden. Am liebsten würde ich so weiter machen, aber das lässt mein Körper nicht zu. Das linke Knie macht mir da Probleme. Eventuell muss man da operativ noch mal beigehen. Das will ich noch etwas herauszögern, indem ich nur spiele, ohne zu trainieren.

Wie sieht die sonstige Kaderplanung in der ersten Herren aus?

Da bin ich nicht so involviert. Ich weiß, dass bei uns jetzt der U 19-Jahrgang nachrückt. Zwei, drei von den Jungs werden wohl in den Kader der Ersten reinrücken. Da haben wir lange drauf gewartet. Ich habe immer gesagt, bis die Jungs nachrücken, mache ich auf jeden Fall weiter. Das ist jetzt der Fall. Dass es genauso kommt, dass ich aus der Ersten ausscheide, war so nicht geplant. Ich hätte mir vorstellen können, zwei, drei Saisons dranzuhängen, aber das wird nichts.

Bei Ihnen im Team ziehen sich die Leistungsschwankungen durch die Saison. Gerade die Einstellung bemängelt Ihr Coach immer wieder. Wieso bekommen Sie dies nicht in den Griff?

Es war immer so: Wir trainieren ordentlich am Dienstag und Donnerstag und kommen mit einem guten Gefühl zum Spiel – egal, ob zu Hause oder auswärts. Entweder verschlafen wir dann den Start und haben hier oder da einen individuellen Fehler drin, der meist so katastrophal ist, dass daraus ein Gegentor entsteht. Ich kann aber nicht sagen, wieso das immer wieder der Fall ist. In den letzten drei Spielen hatte ich das Gefühl, dass wir defensiv eine solide Leistung gezeigt haben. Das heißt aber nicht, dass wir uns offensiv verbessert haben. Wenn man auf die Statistik schaut, sieht man, dass wir zu wenig Tore erzielt haben.

Wie wollen Sie das Problem noch beheben?

Dennis (Schlifelner, Trainer, Anm. d. Red.) hat es klar eingefordert, dass sich jetzt jeder für die letzten Spiele zusammenreißt. Alle anderen privaten Dinge sollen mal für diese Zeit beiseitegeschoben werden. Wir wollen geschlossen trainieren und uns darauf fokussieren, was am Wochenende Phase ist. Und das ist ganz klar: Wir müssen Woche für Woche punkten. Donnerstagabend waren wir 15 Feldspieler, drei Betreuer und zwei Torhüter. Es hat also maximal eine Handvoll gefehlt. Das hat mir ein gutes Gefühl für das Wochenende gegeben. Die guten Zeiten sind vorbei. Wir müssen hart arbeiten, um uns genug Punkte zu sichern, damit wir am Ende nicht auf einem Abstiegsplatz stehen.