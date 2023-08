Hoffmanns Ja-Wort ist der Lohn für Jeddingens Arbeit

Per Anhalter durch die Landesliga? Nicht ganz, aber den Sportplatz in Jeddingen haben die Neuzugänge Annalena Kracke, Nele Junck, Levke Reinstorf, Julia Meyer, Nike Schröder, Jule Marucha, Julia Hoffmann und Stefanie Kirmeß schon mal erfolgreich angesteuert. © Denkmann

Der Bezirksliga-Meister will die Euphorie nutzen und frühzeitig in der Landesliga nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Nach einer beeindruckenden Meister-Saison in der Bezirksliga West mit 62 Punkten aus 22 Spielen und einem furiosen Torverhältnis von 97:11 Treffern gehen die Fußballerinnen des MTV Jeddingen mit großer Euphorie in die Landesliga. Für Jeddingen ist die Spielklasse kein unbekanntes Pflaster. Zuletzt stieg der Verein in der Saison 2017/2018 als Vorletzter aus ihr ab und spielte seitdem in der Bezirksliga – mal in der West-, mal in der Ost-Staffel. „Wir erwarten viel von uns selbst und freuen uns riesig auf die Landesliga. Wir werden versuchen, das Beste für den Kreis zu geben“, verspricht Markus Schwarz, der zusammen mit Christian Gorzynski das Team zum Aufstieg und Titel coachte.

Für die neue Herausforderung hat sich das Trainer-Team vergrößert. Matthias Bode, der zuvor schon zwei Jahre bei der ersten Herren als Betreuer fungierte, stößt hinzu. „Christian und ich kennen ,Matze‘ schon lange, so war es auch kein großes Kunstwerk, ihn davon zu überzeugen, in unser Team zu wechseln“, erzählt Schwarz. Schon in der Vorbereitungszeit hat der Dritte im Bunde gezeigt, dass er es kann. „Das ist gut für uns, denn wir haben ein großes Ziel vor Augen. Wir wollen beim Training noch besser arbeiten können, uns noch mehr auf die Jugend und auch auf die einzelnen Mannschaftsteile konzentrieren. So können wir variabler während der Einheiten auf dem Platz arbeiten“, erklärt Schwarz. Dazu kommt auch noch Denise Schloemer, die das Torwarttraining übernimmt und sich zudem zur Verfügung stellt, sollte Keeperin Hanna Ludwig mal nicht spielen können. „Wir können mit vier Trainern auf dem Platz stehen. Und wenn man ein gutes Training anbieten kann, dann ist man auch sportlich wieder so ,sexy‘, dass von außen Spielerinnen dazu kommen, die sich selbst anbieten“, ist Schwarz überzeugt.

Stenogramm Weggänge: Ann-Catrin Carstens (eigene Zweite), Ann-Katrin Heinrich (SC Borgfeld), Nele Maiwald (BSV Union Bevensen), Ramona Vatansever (Teammanagerin). Zugänge: Julia Hoffmann (SV Werder Bremen II), Stefanie Kirmeß (eigene Zweite), Julia Meyer (vereinslos), Janne Zeglat (SV Böhme), Nele Anna Junck, Annalena Kracke, Jule Marucha, Levke Reinstorf, Nike Schröder (alle eigene Jugend). Kader: Tor: Hanna Ludwig, Denise Schloemer - Abwehr: Mailin Gilde, Elisa Marlen Hillenhagen, Janika Hoffmann, Nele Anna Junck, Stefanie Kirmeß, Julia Meyer, Chiara Pucks, Levke Reinstorf, Sofia-Una Rock, Bele Stöckmann, Lena Troschka, Anna-Lena Voigt - Mittelfeld: Lena Bochinski, Lea Boßdorf, Julia Hoffmann, Nele Kämmer, Jule Marucha, Emelie Rosebrock-Heemsoth, Nike Schröder, Jessica Stutzki, Hanna Thier, Carlotta Twiefel, Hanna Weidemann - Angriff: Sarah Bunke, Maja Damman, Annalena Kracke, Janne Zeglat.

Trainer: Markus Schwarz, Christian Gorzynski, Matthias Bode. Torwarttrainerin: Denise Schloemer. Teammanagerin: Ramona Vatansever. Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz. Favorit: FC Oste/Oldendorf.

So hatte auch Julia Hoffmann (25) von Verbandsliga-Meister SV Werder Bremen II ein Probetraining angefragt. „Wir kannten uns nicht, haben aber tolle Gespräche geführt, es passte. Wir freuen uns über den Wechsel“, sieht Schwarz sich bestätigt. „Um erfolgreich Fußball zu spielen, mussten wir vor einem Jahr noch mal links und rechts schauen und haben viele Spielerinnen von außerhalb geholt, da es der eigene Nachwuchs noch nicht hergab. Wir haben auch charakterlich eine gute Mannschaft zusammengestellt, die zusammengewachsen ist, da haben auch die Spielerinnen von außerhalb einen großen Anteil“, macht der Coach deutlich.

Ein weiterer Neuzugang, der auf der Wunschliste stand, ist Janne Zeglat vom SV Böhme. Die 19-jährige Stürmerin wollte eigentlich wegen eines Auslandsaufenthaltes eine einjährige Pause einlegen, ist nun aber beim MTV Jeddingen gelandet. Julia Meyer war wiederum zuletzt vereinslos und kam über die „Soltau-Connection“ ins Team. „Lena Bochinski und Elisa Hillenhagen haben ein bisschen rumgewühlt und sie nach einigen Trainingseinheiten von dem Wechsel überzeugt“, berichtet Schwarz von der Zusage der 24-jährigen Abwehrspielerin.

„Nicht anpassen – einzigartig bleiben“

Aus den eigenen Reihen kommt Stefanie Kirmeß (22), die immer schon auf dem Sprung von der Reserve in die Erste war. „Von ihr erhoffen wir uns einiges, eine gute Fußballerin für die Defensive“, urteilt Schwarz, der auch auf den eigenen Nachwuchs baut. „Wir haben aus den B-Juniorinnen mit Nele Junck, Annalena Kracke, Jule Marucha, Levke Reinstorf und Nike Schröder fünf hervorragende Fußballerinnen, denen muss man aber Zeit geben. Die haben auf dem Neunerfeld gespielt und müssen sich jetzt auf dem Großfeld zurechtfinden“, verdeutlicht der Trainer.



Mit Ann-Katrin Heinrich (SG Borgfeld) und Nele Maiwald (BSV Union Bevensen) hat Jeddingen zwei Abgänge zu verzeichnen. Hinzu kommt auch Ann-Catrin Carstens, die sich in die Reserve verabschiedet hat. Ramona Vatansever wird nach Denise Schloemer die zweite Spielerin, die auch nach ihrer aktiven Karriere noch für den Verein aktiv sein wird – sie ist die neue Teammanagerin.



Der Aufsteiger nimmt die Herausforderung Landesliga zuversichtlich an. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und guten Fußball spielen“, sagt Schwarz. „Wir müssen noch nicht oben angreifen, das muss nicht schon in diesem Jahr passieren. Wir dürfen uns nur nicht anpassen, sondern müssen immer versuchen, einzigartig zu bleiben und es immer einen Tick besser zu machen.“ Wobei dem Jeddinger Team bewusst ist, dass die neue Liga nicht so leicht zu durchschreiten sein wird wie die Bezirksliga. „Und dann wird es sicherlich auch spannend zu sehen sein, wie es ist, wenn man mal wieder verliert. Wie gehen wir damit um, wie kommen wir damit klar?“, fragt sich Schwarz. Allzu oft soll es dazu aber nicht kommen.