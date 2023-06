Hitziges U 15-Finale endet für JFV Wiedau Bothel mit zwei Platzverweisen und 1:3-Niederlage

Von: Matthias Freese

Teilen

Einige Nickligkeiten muss Schiedsrichter Leon Seffner im U15-Pokalfinale ahnden: Hier kommt Sittensens Julian Merkel (2.v.r.) gegen Connor Krüger (r.) zu Fall. Auch Ardijan Pajaziti und Jule Marucha sind eng dran. © Freese

Für einen Moment sah es so aus, als könnte die U15 des JFV Wiedau Bothel für eine Wende sorgen. Am Ende gab es eine 1:3-Niederlage und zwei Rote.

Hassendorf – Für Andreas Tretschok war nach dem Abpfiff noch längst nicht Schluss. Nach einer extrem hektischen Schlussphase mit zwei Roten Karten gegen sein Team und der 1:3-Niederlage im Kreispokal-Finale der U 15-Fußballer gegen den VfL Sittensen harrte der Coach des JFV Wiedau Bothel noch lange auf dem Hassendorfer Sportplatz aus und kümmerte sich um seinen mitgenommenen Spieler Tjelle Schröder, für den der Rettungswagen vorfuhr.

Wie bereits im Vorjahr, damals als U 14, verloren die Botheler das Finale, ein „heißes Spiel“, wie Tretschok nicht nur aufgrund der Temperaturen fand: „Da war viel Temperament bei den Jungs vorhanden. Das muss wohl am Jahrgang liegen. Da gilt es gegenzuarbeiten.“ Auch Sittensens Coach Sönke Alpers „war vorher klar, dass es hitzig wird“ und dachte dabei an die Begegnungen in der Punktspielrunde. Sein Team, im Winter in die Bezirksliga auf- und nun wieder abgestiegen, verfügte dabei über den besseren Start – auch dank des starken Joris Kohls, der für die schnelle Führung sorgte (6.), um sehenswert aus spitzem Winkel das 2:0 nachzulegen (23.). Allerdings schied das Talent aus Sittensen nach einem Pressschlag mit Connor Krüger aus (25.) – und mit ihm ging auch die Überlegenheit. „Die Zuordnung im Mittelfeld hat nicht mehr so gestimmt“, bemerkte auch Alpers.

Zwei Tore in 25 Minuten, danach fällt Joris Kohls (r.) verletzt aus. © Freese

„Wir sind dann besser ins Spiel gekommen. Das Spielerische ist es ja, worauf wir hinarbeiten – nicht hoch und weit“, verdeutlichte Tretschok seine Philosophie, bei der auch Kapitän Ardijan Pajaziti eine wichtige Rolle spielt. Der zentrale Offensivspieler verkürzte in der 41. Minute nach Vorarbeit des auffälligen Connor Krüger auch auf 1:2. „Wir haben wieder Blut geleckt. Die Chance war definitiv da, aber es fehlte letztlich die Konsequenz“, wusste Tretschok. In der Tat verpasste sein Team das Momentum, um die Partie zu kippen. „Und Sittensen hat das clever gemacht und den Schwung rausgenommen.“ Mehr noch: Der Favorit erhöhte durch Luca Heidrich, der abstaubte, auf 3:1 (67.). In der Schlussphase brannte die Luft. Mit der Konsequenz, dass der bereits mit Zeitstrafe und Gelb verwarnte Pajaziti nach einer Grätsche Rot sah (70.+2). „Das war ein Pressschlag“, beteuerte er und ließ ein paar böse Worte Richtung Schiedsrichter Leon Seffner (TSV Basdahl-Volkmarst) folgen. Auch Teamkollege Philipp Tretschok übertrieb es verbal, sodass er ebenfalls vom Platz flog.

Schiedsrichter kritisiert Verhalten der Eltern Steffen Herzberg ist ein routinierter Referee. Im U 15-Finale des Fußball-Kreispokals assistierte der Mann des Heeslinger SC dem jungen Schiedsrichter Leon Seffner (TSV Basdahl-Volkmarst) und hatte dabei an der Seitenlinie mit dem Rücken zur Bande, hinter dem die Fans des VfL Sittensen standen, reichlich zu tun. Nach dem turbulenten Spiel mit zwei Roten Karten gegen den JFV Wiedau Bothel berichtete Herzberg dann von mehreren „Beleidigungen von Eltern aus Sittensen – das geht gar nicht“, reagierte er empört. „Das ging die ganze Zeit. Wir machen hier vernünftige Arbeit. Warum das so entgleisen muss, gerade von Eltern, verstehe ich nicht.“ Auch auf dem Platz sollen verbale Grenzen überschritten worden sein. Herzberg betont indes, dass die Situation neben den Auswechselbänken nicht erst nach den Platzverweisen kurz vor Abpfiff hitzig wurde. „Da wurde schon vorher ordentlich beleidigt“, meinte er und monierte: „Es waren zu wenig Ordner da.“

Dass es nicht nur sachlich zugegangen war, hatte auch Sittensens Coach Sönke Alpers mitbekommen, er wollte es aber nicht überbewerten. „Es ist halt Pokal-Finale“, kommentierte er. Vielleicht wäre es eine Lösung gewesen, die Zuschauer von Anfang an nicht an der Bande neben den Bänken zuzulassen, sondern ihnen auf der gegenüberliegenden Seite einen Platz zuzuweisen. maf



Während auch Coach Tretschok einen Pressschlag gesehen hatte und folglich gegen eine Rote Karte für seinen Kapitän plädierte, sah Sittensens Trainer Alpers die Sache anders: „Ich stehe voll und ganz hinter der Roten Karte.“ Spielentscheidend waren diese aber ohnehin nicht mehr. Und Tretschok dachte bereits weiter: „Ich habe mich bei den Schiedsrichtern mit den Worten verabschiedet, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen.“ Dann soll im dritten Versuch endlich der Pokalsieg gelingen.

Übrigens: Für den VfL Sittensen holten die U15-Fußballer noch einmal den Kreispokal, in der neuen Saison laufen sie jedoch für die neu gegründete JSG Ostetal auf. Das ist die Konsequenz daraus, dass der VfL Sittensen die Jugend-Kooperation mit den anderen Bördevereinen (SV Ippensen, MTV Wohnste, TuS Tiste, SV Hamersen und TSV Groß Meckelsen) gekündigt hatte. „Die Mannschaft geht geschlossen zur JSG Ostetal – mit dem Trainerstab“, bestätigte Coach Sönke Alpers auf Nachfrage unserer Zeitung.