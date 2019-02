Nur Heyber ärgert Aurich

AUS AURICH BERICHTET MATTHIAS FREESE

Aurich - Die Rechnung ist ganz einfach: Man nimmt die erste Viertelstunde aus der Wertung - und schon war es bis zum Schluss eine ganz enge Kiste. „Vielleicht wäre die Differenz nicht so groß geworden, wenn wir den Start nicht völlig verpennt hätten“, bemerkte auch Luka Bruns, Rechtsaußen des TuS Rotenburg. So entwickelte sich die Begegnung in der Handball-Oberliga beim punktverlustfreien Spitzenreiter OHV Aurich jedoch zu einem aussichtslosen Unterfangen. Vor mehr als 1 000 Zuschauern unterlag der Tabellensechste von der Wümme im schmucken ostfriesischen Handball-Tempel, genannt Sparkassen-Arena, mit 19:32 (10:18). Der designierte Drittliga-Rückkehrer war allein körperlich übermächtig.

„Es war ein nettes Trainingsspielchen“, kommentierte Rotenburgs Teammanager Michael Polworth das ungleiche Duell schmunzelnd. „Die haben eine ganz andere Klasse und Power ohne Ende.“ Dennoch hatte sich Coach Nils Muche etwas Besonderes überlegt. Ohne Abwehrchef Christian Hausdorf sowie die ebenfalls ausgefallenen Jens Koch, Johann Knodel und Kilian Behrens setzte er auf eine extrem offensive Deckung. „Wenn ich kleiner bin, muss ich mich bewegen und schnellere Beine haben“, war seine Devise. Doch bereits nach einer knappen Viertelstunde stand ein nie dagewesener 0:10-Rückstand für seine Mannen auf der Anzeigetafel. Das lag aber weniger an der Abwehr. „Wir haben uns nicht getraut. Und wenn wir ein bisschen die Fehler einstellen und konzentrierter spielen, kriegen wir hier nicht mit 13 Toren einen auf den Arsch, sondern nur mit sieben“, so Muche.

Vorne kam sein Außenseiter zunächst kaum zum Abschluss - und wenn, landeten die Bälle entweder im Block oder waren - wie von der Backe gebremst - eine leichte Beute für Keeper Edgars Kuksa. Rotenburgs Nummer eins Yannick Kelm machte bereits in Minute zehn für Denis Jäger Platz, weil Wilke de Buhr ihm einen Kopftreffer verpasst hatte. „Er konnte nicht mehr gucken“, berichtete Muche und ärgerte sich über weitere Würfe dieser Art. Ohnehin meinte Rotenburgs Coach: „Was ich nicht verstehe: Dass so eine gute Mannschaft wie Aurich von der ersten Minute an rumjault. Die sollen sich doch mal unsere Erdnuckel angucken.“

Bereits früh brachte er seine drei nominierten Akteure aus der Zweiten - Rechtsaußen Daniel Barkholdt, Linksaußen Jan Nowosadtko und Spielmacher Tim Kesselring standen Ende der ersten Hälfte sogar gemeinsam auf dem Feld. Ein Regionsoberliga-Trio maß sich mit Drittliga-Cracks. „Es hat mich gefreut, dass die Jungen es so gut gemacht haben“, fand Muche.

Für den Brustlöser hatte derweil Sören Heyber nach 14:54 Minuten gesorgt - 1:10. Ohnehin war der Rückraumlinke der einzige Rotenburger, der Aurichs Abwehr mit kraftvollen und ansatzlosen Würfen aus der zweiten Reihe mehrfach überraschte - fünfmal traf er. Fortan ließ die Wümme-Sieben den Rückstand nicht viel größer werden, verkürzte durch Jens Behrens auf 11:18 (31.) und packte mutig zu. Der 2,07 Meter große Auricher Jannes Hertlein musste sogar sein Trikot wechseln, nachdem sich Klaas-Marten Badenhop so an ihm festgeklettet hatte, dass sein Shirt bis zum Bauchnabel aufgerissen war.