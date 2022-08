Herwig startet mit einem Doppelpack in die Saison

4:0 – Sottrum dominiert gegen Fischerhude

+ © Freese Zum Auftakt gelangen Finn Herwig (am Ball) zwei Tore. Hier wird er von Fischerhudes Jendrik Blanke verfolgt. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der TV Sottrum hat die neue Bezirksliga-Saison mit einem Sieg gegen Fischerhude-Quelkhorn begonnen. Gekrönt wurde der Erfolg durch ein Premierentor.

Sottrum – Der Wunsch war angesichts der Temperaturen von mehr als 30 Grad nachvollziehbar, er wurde jedoch abschlägig beschieden. „Ich habe gefragt, ob ich hitzefrei kriege“, erzählte Matthias Michaelis. Der 33-jährige Routinier des Fußball-Bezirksligisten TV Sottrum wurde erst in der 71. Minute mit der Auswechslung von Trainer Dariusz Sztorc erlöst. Zu dem Zeitpunkt war die Heimpartie gegen einen harmlos auftretenden TSV Fischerhude-Quelkhorn bereits entschieden. Am Ende setzte sich Sottrum vor rund 120 Zuschauern in seinem ersten Spiel der neuen Saison klar mit 4:0 (2:0) durch. „Es ist alles aufgegangen“, stellte Sztorc fest.

Noch einige Minuten nach dem Abpfiff des gut leitenden Referees Niklas Requardt (SG Wintermoor) hockte Fischerhudes Trainer-Duo niedergeschlagen auf der Bank. „So sind wir ein Punktelieferant. So holst du keine Punkte in der Liga“, bemerkte Yannick Becker, während sein Kompagnon Matthias Warnke ergänzte: „Sottrum hat es uns vorgemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Der Vorwurf an sein Team: „Wenn du fußballerisch nicht deinen besten Tag hast, musst du wenigstens kämpferisch gegenhalten.“

Neuzugang Böhling bereitet zwei Tore vor

Von Beginn an dominierte Sottrum das Spiel und hätte bereits nach 45 Sekunden durch Patrick Brillowski in Führung gehen können. Doch es dauerte bis zur 19. Minute, ehe Finn Herwig einen Querpass von Neuzugang Yannick Böhling nach vorherigem Ballverlust von Kevin Sammann zum 1:0 nutzte. Vor dem 2:0 fiel Herwig der Ball nach einem Klärungsversuch quasi vor die Füße (30.). Coach Sztorc freute sich derweil: „Wir haben nichts zugelassen und unsere taktische Marschroute ist aufgegangen.“

Die sollte sich nach der Pause ändern – fortan zog sich Sottrum weiter zurück und stellte vom „Mittelfeldpressing auf Abwehrpressing“ um, wie der Trainer erklärte: „Du kannst bei dem Wetter ja nicht 90 Minuten draufgehen.“ Fischerhude hatte nun zumindest optisch etwas mehr Spielanteile als noch im ersten Durchgang, zudem kam mit Jan Schröder für Sascha Horeis ein Hauch mehr Gefahr. Die einzige hundertprozentige Torchancen für die Wümmestädter vergab Lukas Klapp jedoch erst in der 83. Minute. Zu dem Zeitpunkt hieß es bereits 3:0, nachdem Böhling geschickt Sammann stehenließ und auf Sinan Reiter passte (64.). Den Schlusspunkt setzte per Linksschuss der eingewechselte Brian Sztorc nach Flanke von Marvin Meyer (87.) – sein Premierentor für Sottrum.

+ Zwei Torvorlagen steuerte Neuzugang Yannick Böhling (vorne, gegen Jona Oesterling) bei. © Freese

„Das war schon ein guter Start“, betonte Dariusz Sztorc. „Ich möchte aber nicht in Euphorie verfallen, denn es hat ja auch noch nicht alles geklappt.“ Neben dem Doppeltorschützen Finn Herwig hob der Coach noch seine beiden Sechser Patrick Brillowski und Helge Osmers hervor.