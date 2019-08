Bei Herwig geht Mathies kein Risiko ein

Sottrum – Noch hat der TV Sottrum in der Fußball-Bezirksliga nicht dreifach punkten können, doch das spektakuläre 4:4 beim FC Rot-Weiß Achim inklusive einer Aufholjagd nach 0:3-Rückstand und dem Last-Minute-Ausgleich von Neuzugang Sinan Reiter könnte eine Initialzündung gewesen sein.

„Das Ding war ja eigentlich durch. Dementsprechend haben wir das Spiel sehr positiv bewertet“, sagt Sottrums Co-Trainer Patrick Klee vor dem anstehenden Heimspiel gegen den ebenfalls noch sieglosen VSK Osterholz-Scharmbeck am Sonntag (15 Uhr). Wie erwartet wird der zweite starke Mann hinter Chefcoach Daniel Mathies aufgrund seiner schweren Dreifachverletzung (wir berichteten) für den Spielbetrieb vorerst ausfallen, ein Karriereende steht aber trotz des inzwischen bestätigten Kreuzbandrisses im vorderen rechten Knie nicht nicht mehr zur Debatte. „Ich hatte noch Glück im Unglück“, erklärt Klee: „Der Meniskus ist nicht beschädigt, sodass das Knie gut zu operieren ist.“

Neben dem spielenden Co-Trainer müssen die Sottrumer am Sonntag auf Marvin Meyer (für die Footballer von Northern United im Einsatz) verzichten. Auch beim angeschlagenen Finn Herwig will Mathies kein Risiko eingehen. „Ich gehe davon aus, dass er ausfällt“, glaubt der Übungsleiter. Fit – aber in vier von fünf Pflichtspielen bisher nicht in der Startelf – ist mit Angreifer Andrej Edel einer der Aufstiegsgaranten der vergangenen Saison. „Er hat aufgrund seines Urlaubs ein paar Einheiten verpasst, aber abschreiben sollte man ihn nicht“, relativiert Co-Trainer Klee. ntr