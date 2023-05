Herwig entscheidet den „müden Sommerkick“ in Sottrum

+ © Denkmann Die Verteidiger schwindelig gespielt: Finn Herwig (am Ball) umkurvt in dieser Szene Riedes Dominic Jakobi (l.) und Noah-Sebastian Franz und erzielt im Anschluss den Führungstreffer. © Denkmann

Sottrum müht sich im letzten Heimspiel zum 1:0 gegen Riede. Trainer Jannis Oberbörsch testet die Dreierkette und gibt zwei Youngsters Spielzeit.

Sottrum – Während der rund 90-minütigen Spielzeit blieb der am Seitenrand aufgebaute Pool noch leer. Nach dem mühsamen 1:0 (0:0)-Sieg gegen den MTV Riede im letzten Heimspiel fanden einige der Bezirksliga-Fußballer des TV Sottrum aber doch den Weg in das Wasser. „Ich habe gestern bereits Football gespielt, jetzt noch Fußball. Bei dem warmen Wetter sind die Beine schon schwer. Da werde ich nachher sicher mal kurz in die Eistonne gehen“, meinte der bereits ausgewechselte Marvin Meyer kurz vor dem Abpfiff.

Der Verteidiger war einer von fünf Spielern, die den Platz vorläufig verließen. „Es ging ja um nichts mehr. Deshalb haben wir etwas früher durchgetauscht“, klärte Meyer auf, der sich in der Anfangsphase die rechte Seite mit Helge Osmers aufteilte. Der gelernte Sechser wiederum wurde von Trainer Jannis Oberbörsch testweise ins rechte Mittelfeld beordert. Die andere Seite beackerten Torge Frese und Luca Rindfleisch als Verteidiger. Beiden Youngsters hatte ihr Coach mehr Spielzeit versprochen und dies eingelöst, wenngleich Frese aufgrund von „Kreislaufbeschwerden“, wie er selbst angab, zur Halbzeit in der Kabine blieb. Auch von der Formation her versuchte Oberbörsch etwas Neues. Von der 15. bis zur 45. Minute ließ er mit einer Dreierkette spielen. Das Fazit fiel eher negativ aus: „Wir stehen defensiv gut, aber tun uns schwer damit, nach vorne zu kommen. Auch in der Viererkette war das alles zu langsam, träge und unsauber.“

Böhling bringt neuen Schwung rein

Mit diesem System hatten die Hausherren begonnen. Spielwitz kam dabei nicht auf. Zu viele Fehler in den entscheidenden letzten Pässen verhinderten erste Chancen. Die besaßen die Sottrumer erst in der 25. Minute durch Frese, der nicht an Keeper Felix Eichhorn vorbeikam, den Ball daher auf Sinan Reiter ablegte. Der Stürmer setzte den Schuss aus kurzer Distanz neben das Tor. Kurze Zeit später bereinigte Eichhorn eine weitere Reiter-Möglichkeit (32.).

Neuen Schwung in die Offensivbemühungen brachte Yannick Böhling nach seiner Einwechslung über die rechte Seite. Er war es denn auch, der mit seiner Flanke Torschütze Finn Herwig fand (57.). Zuvor hatte Tobias Engel auf der anderen Seite gegen Maik Stöver und Niklas Behn die Null gehalten. Chancen zu erhöhen, besaßen die Gastgeber durch Leon Krause und Helge Osmers. Beide Male parierte Ersatztorwart Daniel Schumacher (77./82.). „Für mich war das schon fast ein 0:0-Spiel. Definitiv aber ein müder Sommerkick“, meinte Oberbörsch. So nannte es auch Lennart Holzkamm, dessen Teamkollege Leon Krause in Richtung Herwig scherzte: „Man haben wir die fertig gemacht.“ Und der entscheidende Torschütze antwortete: „Bei den Temperaturen laufe ich lieber den Sottrumer Abendlauf.“