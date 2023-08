Henner Lohmanns Rückkehr ins Rotenburger Ahe-Stadion

Ex-RSV-Keeper kommt mit Bornreihe

Wiedersehen: Henner Lohmann – hier beim Aufwärmen vor dem Pokalspiel gegen Emden am Mittwoch – ist die klare Nummer eins des SV Blau-Weiß Bornreihe.

Henner Lohmann kehrt zurück ins Ahe-Stadion ‒ zumindest für ein Spiel. Der SV Blau-Weiß Bornreihe trifft dort in der Oberliga auf den Rotenburger SV.

Rotenburg/Bornreihe – Am Mittwoch nahm Henner Lohmann auf der Bank Platz. Es war so abgesprochen, dass Stellvertreter Marvin Ekuase im Pokalspiel gegen Kickers Emden (0:4) den Vorzug erhielt. „Eine faire Sache“, findet der aus Hellwege stammende Schlussmann, der ansonsten die Nummer eins beim Oberliga-Aufsteiger SV Blau-Weiß Bornreihe ist. Sonntag (15 Uhr) tritt dieser an Lohmanns alter Wirkungsstätte an, im Ahe-Stadion beim Rotenburger SV. „Ich freue ich extrem darauf“, gesteht der 32-Jährige.

Henner Lohmann war lange Jahre ein Rotenburger Jung‘ und absolvierte von 2010 an 103 Oberliga- und 121 Landesliga-Spiele für die Wümmestädter, von denen er sich 2020 mit dem Landesliga-Titel und Oberliga-Aufstieg verabschiedete. Dass das Spiel am 17. November 2019 – ein 4:1 gegen Eintracht Lüneburg – bereits sein letztes für den RSV werden sollte, war zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar gewesen. Erst war es ein Knochenmarksödemsyndrom im Kahnbein, das ihn ausbremste, dann sorgte Corona im März für den Saisonabbruch. Im Juni verkündete Lohmann schließlich seinen Wechsel nach insgesamt 13 Rotenburger Jahren. „Es war auf keinen Fall ein Fehler, Rotenburg zu verlassen. Das war für mich persönlich wichtig, denn ich hatte schon zwei Jahre das Gefühl, mal etwas Neues sehen zu müssen. Irgendwie hatte ich mich nicht so weiterentwickelt, wie ich es mir vorgestellt hatte“, sagt Lohmann rückblickend. Über seinem Engagement beim Bremer SV in der Bremen-Liga schwebte noch die Pandemie, der Wechsel 2021 zum Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe sollte sich dann lohnen. „Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, dass ich maximal drei Jahre brauche, um wieder Oberliga zu spielen. Nun habe ich zwei Jahre gebraucht – das ist perfekt“, erzählt der in Rotenburg tätige Materialdisponent, der mit seiner Freundin in Etelsen wohnt, aber schon bald nach Hellwege zurückkehren wird – dort wird gebaut.

Knapp 50 Minuten zum Training ‒ die letzten Kilometer gleichen einer Berg- und Talfahrt

Mehrmals die Woche fährt er nun nach Bornreihe, die letzten Kilometer nur mit Tempo 50 und 30, weil die Straßen zum Sportplatz im Teufelsmoor ab der Abzweigung von der Landesstraße einer Berg- und Talfahrt gleichen. „Knapp 50 Minuten brauche ich für eine Strecke. Das muss man halt wollen“, sagt Lohmann. Er will es.

Nach nur 27 Gegentoren in 24 Einsätzen in der vergangenen Saison ist der 1,99 Meter große Keeper erneut als Nummer eins in die Saison gegangen: „Ich habe den Zweikampf wieder gewonnen. Dann lohnt sich der ganze Aufwand umso mehr. Außerdem ist Bornreihe ein bodenständiger Verein mit familiärem Umfeld.“ Im Ahe-Stadion war Lohmann seit seinem Weggang immer mal wieder als Zuschauer. „Aber es hat sich extrem viel verändert“, findet er. Nur noch Arthur Bossert, Lucas und Yannick Chwolka, Stefan Denker sowie Marcello Muniz sind aus seiner Zeit dabei.

Der RSV bleibt offensiv Vor dem Derby gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Blau-Weiß Bornreihe am Sonntag (15 Uhr) im Ahe-Stadion dämpft Tim Ebersbach ein wenig die Erwartungen. „Wir werden noch ein paar Wochen brauchen, um bei 100 Prozent zu sein. Ich sehe da noch Entwicklungspotenzial“, sagt der Fußball-Coach des Rotenburger SV.

Trotzdem wäre es für seine Elf schon wichtig, ein Erfolgserlebnis gegen die „Moorteufel“ einzufahren, um nach der Auftaktniederlage beim SSV Vorsfelde (1:2) nicht von vornherein unten reinzurutschen. „Wir sollten erst mal unsere offensivere Ausrichtung beibehalten“, meint Ebersbach, der noch auf die verletzten Lamine Diop und Marcello Muniz verzichten muss. Veränderungen in der Startelf sind wahrscheinlich.

Die muss auch Bornreihe vornehmen, denn Leistungsträger Loris Menger sah gegen den VfL Oldenburg (1:1) Rot. Viel versprechen sich die Gäste vor allem von ihrem stürmenden Neuzugang Nico Poplawski, der vom FC Oberneuland kam und vergangene Saison in der Bremen-Liga 22 Tore erzielte. „Den hatte ich auch mal auf dem Zettel“, verrät Ebersbach.

Bornreihe war mit einem beachtlichen 1:1 beim VfL Oldenburg in die Saison gestartet, wobei sich Lohmann über den späten Ausgleich ärgerte. „Das hätte auch 2:0 für uns ausgehen können“, betont er. Der Partie am Sonntag sieht er optimistisch entgegen. „Das wird ein Messen auf Augenhöhe“, vermutet der Torwart. „Rotenburg wird auch um den Nichtabstieg kämpfen. Leichter Favorit sind sie aber, weil sie sich schon mehr dem Oberliga-Niveau angepasst haben, als wir das konnten. Gucken wir mal, wer die Nase vorne hat.“