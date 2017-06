Henke hat noch Hoffnung

Walsedes Andre Weiland (am Ball) hatte zu Beginn der Partie ein paar gute Szenen und versetzte hier Hesedorfs Sebastian Schlütter. Am Ende gingen die Gäste aber leer aus. Foto: Freese

Hesedorf - Von Matthias Freese. Die Chancen des FC Walsede auf den Sprung in die Fußball-Kreisliga sind drastisch gesunken. „Sie sind aber noch da“, betonte Trainer Uwe Henke. Im ersten Relegationsspiel der Aufstiegsrunde unterlag der Vizemeister der 1. Kreisklasse Süd beim Tabellenzweiten aus der Nordstaffel, dem MTV Hesedorf, mit 0:1 (0:0). Nun muss Walsede am Mittwoch zu Hause gegen den Kreisliga-Drittletzten FC Alfstedt/Ebersdorf gewinnen, sonst wäre der Aufstiegstraum endgültig beendet.

Die Partie im Sprakel-Sportpark begann vor rund 170 Zuschauern - rund die Hälfte nahmen die Reise aus Walsede auf sich - eher verhalten und nahm auch nie richtig Fahrt auf. „Beide Mannschaften hatten dieselbe Taktik“, wusste auch Henke. Abwarten, hinten sicher stehen und auf Konter lauern - das war schnell zu erkennen. Nach einer leichten Überlegenheit der Gäste nahm Hesedorf jedoch nach einer Viertelstunde das Zepter in die Hand und kam auch zu einigen guten Möglichkeiten. „Wir haben genauso gespielt, wie wir es wollten, haben uns nur zu wenig Chancen herausgespielt“, sah Henke in der Offensive wenig Aktionen. Er hatte übrigens von Beginn Andre Weiland aus der Reservemannschaft als Flügelspieler eingesetzt, nachdem dieser bei seinem Debüt im letzten Punktspiel beim Unentschieden gegen die SG Unterstedt sofort überzeugt hatte.

Auch in der zweiten Halbzeit erhöhte Walsede das Risiko nicht. Die beste Chance besaß noch Julius Niederschulte, der sich bis in den Fünf-Meter-Raum durchwühlte (51.). Nach der 80. Minute blieb den Gästen keine andere Wahl mehr, als aufzumachen, denn da hatte Hesedorf eine Nachlässigkeit in der Dreierkette um Abwehrchef Marco Schwerweit zur 1:0-Führung genutzt. Daniel Tiedemann hatte eine Flanke über die Linie gedrückt. Keeper Moritz Bodewell verhinderte gegen Hesedorfs Spielertrainer Marco Hendreich noch das zweite Gegentor (86.) - und garantierte Walsede zumindest den Sieg im anschließenden Elfmeterschießen, das bei Punkt-und Torgleichheit noch entscheidend sein kann.