Henke bremst die Euphorie

1. Kreisklasse Süd: Walsede ist neuer Zweiter

+ © Woelki Benneth von Frieling ist im Moment in Bestform und hat den FC Walsede mit seinen 15 Treffern auf den Aufstiegsrelegations-Platz der 1. Kreisklasse geführt. © Woelki

Kirchwalsede - Von Vincent Wuttke. Der FC Walsede hat turbulente Jahre hinter sich. 2008 spielte das Team noch in der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Dieser wurde aber verpasst, und es folgten schwere Zeiten mit dem Absturz bis in die 2. Kreisklasse in der Saison 2012/2013. Nun knüpft die Elf von Trainer Uwe Henke aber wieder an alte Erfolgszeiten an und hat sich in der 1. Kreisklasse auf den zweiten Platz geschoben. Dieser würde zur Aufstiegsrelegation berechtigen.