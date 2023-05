Hemslingens Westermann verlängert Jeddingens Zittern

Von: Matthias Freese

Alexander Westermann reckt die Faust hoch und lässt sich von seinen Hemslinger Mitspielern feiern. © Freese

Zwei Nachholspiele musste der MTV Jeddingen bestreiten, ging leer aus und bangt damit weiter um den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse Süd.

Jeddingen – Schöne Pfingsten? Nicht für den MTV Jeddingen! Das abstiegsbedrohte Team aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd hat es am Montag verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig klar zu machen. Statt eines benötigten Heimsieges, gab es ein 1:3 (0:0) im Nachholspiel gegen den TuS Hemslingen-Söhlingen. Nun kommt es am letzten Spieltag zum Abstiegsdreikampf mit dem Bartelsdorfer SV und der SG Horstedt/Mulmshorn.

Mann des Montags war der eingewechselte Alexander Westermann, Leihgabe aus der Hemslinger Reserve. „Sieben Minuten gespielt, ein Tor, eine Vorlage – kann sich sehen lassen“, fand sein Co-Trainer Kevin Bartels. Erst traf der Stürmer per Kopf zum 2:1 (89.), dann holte er gegen Niklas Zielke einen Foulelfmeter heraus – Marvin Tödter verwandelte (90.+1). Zuvor hatten Jaden-Elias Norden für die Gäste (78.) und Jeddingens Joris Helmke per Strafstoß nach Foul von Tristan Grollmisch an Jan Vollmer (81.) getroffen. In Hälfte eins war der Gastgeber noch überlegen gewesen. „Da hätten wir es in unsere Richtung ziehen müssen“, fand Trainer Michel Heinze. „Sehe ich genauso“, gestand Hemslingens Coach Sead Kucevic. „Allein Jannis Kettenburg hat zweimal auf der Linie gerettet.“

Bereits am Freitag hatte Jeddingen im Nachholspiel daheim gegen den designierten Meister FC Nordheide verloren – 1:2 (0:2) nach starker Leistung und dem späten Anschlusstreffer von Julian Hinz (87.). Für Nordheide waren Yannik Wichern und Christopher Mönkehues erfolgreich gewesen (3./42.).