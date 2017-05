Hemsbünde „blüht richtig auf“

Eugen Alberg vom TuS Hemsbünde hat sich kürzlich wohl zum zweiten Mal in dieser Saison das Kreuzband gerissen.

Hemsbünde - Von Vincent Wuttke. 18 Monate lang war der FC Ummel II in der 3. Fußball-Kreisklasse Mitte ungeschlagen – bis am vergangenen Sonntag der TuS Hemsbünde kam und mit 3:2 gewann.

Es läuft also bei den Schwarz-Gelben, die nun auch nur noch fünf Zähler Rückstand auf den Zweiten Ummel II haben noch an der Aufstiegsrelegation riechen. „Natürlich rechnen wir, aber wir brauchen nun Glück“, gibt Übungsleiter Manuel Nielsen zu. „Der sportliche Anreiz 2. Kreisklasse ist natürlich gegeben“, fügt er an.

Dabei hatte es in Hemsbünde im vergangenen Sommer einen großen Umbruch gegeben. Es wurden nicht nur 21 Spieler der aufgelösten Elf des SV Fortuna 83 Rotenburg in die beiden Fußball-Herrenteams integriert, die erste Mannschaft wurde nach der Fusion mit den Rotenburgern aus der 4. Kreisklasse Süd auch in die 3. Fußball-Kreisklasse Mitte einsortiert und übernahm den Fortuna-Platz.

Mittlerweile ist auch der Leistungsgedanke mehr in den Vordergrund gerückt und am Sportplatz werden einige Veränderungen vorgenommen. Kurzum: „Der Verein blüht richtig auf“, findet Manuel Nielsen, der Trainer der neuformierten Elf.

Machtkämpfe ausgeblieben

Die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Fortunen hat der Coach bisher alles andere als bereut. „Es klappt hervorragend. Auch die fast erwarteten Machtkämpfe im Verein sind komplett ausgeblieben“, erzählt der 38-Jährige. Sein 20. Jahr als Übungsleiter ist für Nielsen, der erst während der vergangenen Spielzeit als Coach des SV Schwitschen in der 1. Kreisklasse Süd ausgeschieden war, das aufregendste. „Weil wir Strukturen schaffen und Leben in den Club bringen“, begründet der Immobilienmakler.

Dabei war der Start in das „Abenteuer“, wie Nielsen es nennt, durchaus holprig. Denn eigentlich wollte Hemsbünde in einer anderen Liga starten, „in der 2. Kreisklasse Süd“, wie der Übungsleiter verrät. Dem Antrag wurde aber nicht stattgegeben. So muss die Mannschaft in der 3. Kreisklasse Mitte weite Touren auf sich nehmen.

Hemsbünde will Liga wechseln

„Das ist natürlich nicht die Optimallösung, weil wir Derbys mögen, zu denen wir mit dem Fahrrad fahren können“, erklärt der Coach. Sollte es mit dem Aufstieg in dieser Saison noch nichts werden, möchte Hemsbünde aber dennoch gerne die Liga wechseln. „Wir haben bereits den Antrag abgegeben, dass wir in eine Südstaffel eingegliedert werden wollen“, sagt Nielsen.

Ärgerlich: Spielgestalter und Leistungsträger Eugen Alberg hatte sich beim Botheler Samtgemeindeturnier im vergangenen Juli schwer verletzt. Ihm war das Kreuzband gerissen. Zuletzt lief er zwar wieder in drei Spielen auf, doch in der Begegnung beim TuS Tarmstedt II riss ihm das Kreuzband wohl erneut. „Eine endgültige Bestätigung gibt es nicht“, hat der Trainer Hoffnung. Der Coach wohnt mittlerweile auch in Hemsbünde und ist sogar der 2. Vorsitzende des Vereins.

Ob er die Mannschaft in der kommenden Spielzeit allerdings noch betreut, ist aber noch nicht ganz sicher. „Auf jeden Fall ist Hemsbünde meine letzte Trainerstation. Normalerweise reichen 20 Jahre als Coach auch“, erklärt er und fügt an. „Dem Club werde ich aber auf jeden Fall erhalten bleiben. Im Vorstand mache ich ganz sicher weiter.“