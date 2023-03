Helwig traut sich den Durchbruch in Heeslingen zu

+ © Krause Mit seinen 1,91 Meter bringt Louis Helwig (r.) eine gute Größe für einen Innenverteidiger mit. © Krause

Louis Helwig hat sich für den Heeslinger SC entschieden und träumt dort von dem Aufstieg in die Regionalliga. Interesse gab es auch vom RSV.

Rotenburg – Die Würfel sind gefallen: Louis Helwig schließt sich zur neuen Saison dem Fußball-Oberligisten Heeslinger SC an. Dabei hätte der U 19-Spieler des JFV A/O/B/H/H durchaus zum Ligakonkurrenten Rotenburger SV wechseln können. Denn: Der Youngster lebt nicht nur in der Wümmestadt, sondern trainierte bereits schon einmal mit beim Team von Tim Ebersbach. Nun also die Entscheidung für Heeslingen, wo er gerne seinen Traum von der Herren-Regionalliga verwirklichen will.

„Louis war bei uns zum Probetraining und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das ist schon ein interessanter junger Spieler mit gutem Profil“, bestätigt Ebersbach. Dann brach der Kontakt ab, da der Innenverteidiger höhere Ziele hatte.

„Natürlich sind wir immer bestrebt, talentierte Spieler aus der Region zu gewinnen. Und dann ist Louis auch noch ein Rotenburger Junge, das hätte schon gepasst“, bemerkt Ebersbach, der aktuell allerdings eher nicht an der Verpflichtung von Abwehrspielern interessiert ist. „Wir haben einige Spieler, die auf der Position agieren können und somit besteht nicht wirklich Bedarf. Doch der Fußball ist so schnelllebig und daher ist die Tür für Louis weiterhin offen“, betont Ebersbach.

Mit Vergangenheit beim Rotenburger SV

„Das Training in Rotenburg war interessant, hat Spaß gemacht. Ich schätze Tim Ebersbach als einen sehr guten Trainer“, betont Helwig. Beim RSV spielte der Schüler des Ratsgymnasiums bis zur U 13, schloss sich dann dem JFV A/O/B/H/H an. „Ich bin anschließend als U 15-Spieler in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt gewechselt“, erzählt der 18-Jährige, der nach nur einer Spielzeit wieder zurückkehrte. Dort schaffte er als U 16-Kicker gleich den Sprung in die U 17-Regionalliga und entwickelte sich gut. Mittlerweile zählt er beim U 19-Regionalligisten längst zu den Leistungsträgern und schreibt mit diesem Vereinsgeschichte. Als Aufsteiger spielt die Elf um den Relegationsplatz in die Bundesliga mit. Zudem steht er im Finale des Niedersachsenpokals.

Daher gab es bereits in der Hinrunde Gespräche mit den Verantwortlichen von A/O/B/H/H. Das Fazit: Gleich zehn Nachwuchskicker wechseln in den Herrenbereich. Davon suchen vier beim Oberligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf ihre Chance, vier zieht es zum Heeslinger SC – unter anderem eben auch Helwig. „Ich hatte kurz vor der Winterpause ein Gespräch mit Teammanager Carsten Schult und habe mich nach einer Bedenkzeit für Heeslingen entschieden“, berichtet der 1,91 Meter große Abwehrmann.

In der Mannschaft von Coach Lars Uder wolle er sich der anspruchsvollen Herausforderung stellen. „Natürlich kenne ich meine Konkurrenten, sehe mich aber nicht schlechter. Ich denke, dass ich ein gutes Zweikampfverhalten, Kopfballspiel und eine gute Spielübersicht habe. Daher werde ich alles daran setzen, meinen Durchbruch zu schaffen, mir aber auch Zeit geben“, erklärt Helwig.

Die Konkurrenz bringt jedoch Routine mit. Um auf Spielzeit zu kommen, dürfte er sich in Geduld fassen müssen. „Louis kann es schaffen. Doch dafür ist nicht nur ein guter Trainer wichtig, der auf den Nachwuchs setzt“, räumt U 19-Coach Olaf Lakämper ein und nennt die Abstellung in die Oberliga-Reserve als zweiten Baustein. In Heeslingen ist diese gelebter Alltag, um Spielpraxis zu sammeln. Diese könnte Helwig ab nächster Saison durchaus in der Landesliga bekommen, da das Team von Robin Cordes als Zweiter, punktgleich mit Primus SV Ippensen, im Aufstiegsrennen mitmischt.