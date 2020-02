Helvesieker überraschen Rosenbrock

Als Gruppensieger in die Finalrunde / Bothels Bock bleibt ohne Gegentor

+ Der Helvesieker Sönke Prigge (l.) erzielte den Siegtreffer gegen Brockel. Marcel Hartwig kommt hier einen Tick zu spät.

Rotenburg - Von Matthias Freese. Halb im Scherz, halb im Ernst bezeichnete Jan Rosenbrock seine Mannschaft bereits vor dem zweiten Gruppenspiel als „Sauhaufen“ – und wiederholte diesen Begriff auch später noch. „Dass man selbst in der Halle reinschreien muss“, wunderte sich der Coach des SV GW Helvesiek und meinte doch recht versöhnt: „Sie überraschen mich wirklich in jeder Partie aufs Neue!“ Der Tabellendritte der 1. Kreisklasse Süd setzte seine Erfolgsserie auch in der Halle fort und qualifizierte sich als Sieger der Gruppe drei für die Finalrunde der Futsal-Kreismeisterschaft. Selbst den Kreisligisten TuS Bothel, als Zweiter ebenfalls qualifiziert, ließen Rosenbrocks Mannen hinter sich.