Helvesiek wirft Hesedorf/Nartum mit 4:1 aus dem Pokal

Von: Matthias Freese

Tom Miesner erzielte Helvesieks frühen Führungstreffer im Pokal. © GW Helvesiek

Es ist eine der Überraschungen in der ersten Kreispokal-Runde: GW Helvesiek schmeißt Kreisligist FSV Hesedorf/Nartum mit 4:1 raus.

Helvesiek – Kreisliga-Absteiger SV Grün-Weiß Helvesiek hat im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gleich für eine Überraschung gesorgt. Der Club aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd schaltete in der ersten Runde des Kreispokals den letztjährigen Ligarivalen FSV Hesedorf/Nartum mit 4:1 (3:0) aus.

Die Helvesieker erwischten einen optimalen Start und gingen bereits in der fünften Minute durch Tom Miesner in Führung. Nur acht Minuten später legte David Lüdemann bereits das 2:0 nach. Als Domenic Wahlers unmittelbar vor der Pause auf 3:0 erhöhte, bahnte sich das Aus für den Kreisligisten allmählich an. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr überlegen. Dass es da 3:0 stand, war noch gut für Hesedorf“, meinte Helvesieks Vorsitzender Florian Dittmer, relativierte aber: „Hesedorf ist nicht zu vergleichen mit dem letzten Jahr, das sind fast alles ganz junge Leute.“

Zwar nährte der im Sommer vom Rotenburger SV II gekommene Paul Wodarz mit seinem Anschlusstreffer noch einmal die Hesedorfer Hoffnung auf eine Wende, doch die blieb aus. Stattdessen machte Matteo Müller mit seinem 4:1 per Konter in der 85. Minute endgültig alles klar für Helvesiek. „Die hätten vorher noch auf 2:3 rankommen können, dann hätte der Baum gebrannt“, wusste Dittmer und war froh, dass die Partie trotz massiver Regenfälle beendet wurde.