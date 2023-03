Helvesiek wird in den Zweikämpfen „aufgefressen“

Von: Manfred Krause

Im Scherensprung: Helvesieks Jannes Hädecke (r.) wehrt den Schuss von Beverns Patrick Willen ab. © Krause

In Bevern kassierte Helvesiek nicht nur zwei frühe Gegentore, sondern musste auch noch das frühe Aus von Jona Prigge und Domenic Wahlers hinnehmen.

Bevern – Den SV Grün-Weiß Helvesiek hat es im Aufsteigerduell der Fußball-Kreisliga beim TSV Bevern knüppelhart erwischt. Bis ans Tabellenende ist er durchgereicht worden. Waren die Grün-Weißen ohnehin ersatzgeschwächt angereist, gerieten sie früh mit 0:2 in Rückstand, mussten weitere Ausfälle verkraften und kassierten eine 0:5 (0:2)-Niederlage.

Nach nur 31 Minuten war der Arbeitstag für Jona Prigge aufgrund einer Zerrung bereits beendet. Dabei hätte der Torjäger zum Anschlusstreffer verkürzen können, verzog aber freistehend aus Nahdistanz (12.). Und dann war es Domenic Wahlers, der ebenfalls passen musste (37.). „Wenn man gleich zwei Leistungsträger ersetzen muss, wird es schwer“, betonte Helvesieks Vorsitzender Florian Dittmer, der nach dem 0:2 eine weitere Chance durch David Lüdemann sah (33.).

Früher Doppelschlag von Bevern

Die Gastgeber erwischten einen Start wie gemalt und schossen eine schnelle 2:0-Führung durch Justin Brünjes sowie Marvin Meyer heraus (2./4.). Der Rückstand war vermeidbar, zeigte sich doch die Abwehr um Tom Lehmann inkonsequent und ließ Keeper Benedikt Volbers, der die etatmäßige Nummer eins Clemens Windeler vertrat, im Stich. Die Gastgeber hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz und durften sich beim stark reagierenden Torhüter bedanken, dass es beim 0:2 zur Pause blieb, denn Marvin Meyer und Angelo Abel scheiterten (34./37./40.).

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber den Druck und boten Einbahnstraßen-Fußball. Das schnelle 3:0 erzielte Marvin Meyer – Treffer Nummer 15 für ihn (47.). „Der Gegner hat uns in den Zweikämpfen aufgefressen. Da war nicht einmal die Zeit, um einen Ball anzunehmen. Doch wir werden den Abstiegskampf annehmen und weiter an uns glauben“, bemerkte Mittelfeldmotor Sönke Prigge.

Hädecke lenkt Flanke ins eigene Tor ab

Die Gäste standen tief in der Abwehr und stemmten sich gegen weitere Tore. Das 0:4 passte aber zum gebrauchten Tag, denn Jannes Hädecke lenkte eine butterweiche Flanke von Lennart Busch in die eigenen Maschen (52.). „Wir müssen Stabilität in die Defensive bekommen, sonst wird es ganz schwer“, räumte Marvin Bénet ein. Der Linksfuß bot sich immer wieder auf der Außenbahn an und bediente Max Müller (66.). Doch der Angreifer kam nicht zum erfolgreichen Abschluss. „Wir hatten dem Gegner zu wenig entgegenzusetzen und sind mit dem 0:5 noch gut bedient“, räumte Trainer Jannik Meyer ein. Angelo Abel erhöhte in der 70. Minute auf 5:0.