Helvesiek ist dank des 3:2-Sieges noch am Leben

Von: Hendrik Denkmann

Freude pur: Gemeinsam mit den Teamkollegen feiert Jona Prigge (3.v.l.) seinen Führungstreffer. © Denkmann

Nach dem Dreier gegen Hesedorf/Nartum ist der Klassenerhalt für Helvesiek weiter möglich. Jedoch hat es der Gegner am letzten Spieltag in sich.

Hesedorf – Noch ist alles offen! Abstiegskandidat SV Grün-Weiß Helvesiek hat am Freitagabend mit einem 3:2 (2:1)-Auswärtssieg gegen die FSV Hesedorf/Nartum seine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga gewahrt. Vor dem letzten Spieltag trennt die Mannschaft von Jannik Meyer nur ein Punkt vom rettenden Ufer. „Ich muss dem Team für die große Moral, den großen Einsatz ein Lob aussprechen. Mit dem Ergebnis haben sie sich das Endspiel für die nächste Woche erkämpft. Auch, wenn es mit Unterstedt das schwerstmögliche wird“, erklärte Helvesieks Coach.

Seine Gäste starteten zunächst gut in der 4-2-3-1-Formation, ließen Hesedorf/Nartum nicht in den eigenen Sechzehner eindringen und keine Chancen produzieren. Selbst versuchte es die Meyer-Elf mit langen Bällen auf die schnellen Spitzen Jona Prigge und Max Müller, der auf diese Weise die erste große Möglichkeit besaß. Den Schuss aus spitzem Winkel vereitelte Keeper Moritz Meyer (8.). Nach einer halbherzig geklärten Ecke von Marvin Benét machte Helvesieks Jannes Hädecke den Ball mit seiner Hereingabe wieder scharf, die Jona Prigge per Kopf über die Linie drückte (25.). Durchatmen konnte sein Coach, als Clemens Windeler mit einer starken Fußabwehr den Ausgleich von Lasse Plückhahn verhinderte (32.). Kurz zuvor hatte Jannik Meyer seinen Sechser Tom Miesner verletzungsbedingt runtergenommen. „Er ist wieder ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und wird wohl nächste Woche fehlen“, klärte Helvesieks Trainer auf, der in der 41. Minute denn doch das 1:1 von Jan-Patrick Müller sah. Allerdings fand Sönke Prigge die passende Antwort (45.+1).

Wieder ein Gegentor nach einem Standard

„In der ersten Hälfte waren wir spielerisch überlegen. Auch nach der Pause sind wir wieder mehr am Drücker und es ergab sich ein ähnlicher Spielverlauf“, berichtete Meyer. Zunächst verpassten es David Lüdemann und Müller aber nachzulegen. Erst Jona Prigge erhöhte nach einer guten Einzelleistung auf 3:1 (63.). Wie schon in den letzten Wochen erwies sich ein Standard kurz darauf als große Schwachstelle. Die nutzte Lennard Mindermann zum Anschlusstreffer. „Danach war nur noch Hesedorf am Drücker und wir haben in den Verwaltungsmodus geschaltet“, meinte Meyer, dessen Helvesieker in der siebten Minute der Nachspielzeit Glück hatten, dass ein Freistoß nur an die Latte knallte, wodurch sie weiter auf den Klassenerhalt hoffen können.