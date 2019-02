Heißer Fight in eisiger Kälte

Rotenburg - VON NICOLAS TRÉBOUTE. Zufriedenheit gehört nicht zu Angela Boczeks Eigenschaften, zumindest was den sportlichen Bereich betrifft. Die Athletin des TuS Rotenburg hätte genug gute Gründe gehabt, ihren Auftritt bei der Europameisterschaft im Wintertriathlon (Crosslauf, Mountainbike, Skilanglauf) in den rumänischen Karpaten als Erfolg zu verbuchen. Ihre Zeit von 1:39:26 Stunden, inklusive Platz fünf im Gesamtranking aller Altersklassenathletinnen, ist vor allem angesichts ihrer alles andere als optimalen Vorbereitung eine Hausnummer.

Ein Schulterbruch sowie Knieprobleme hatten für Boczek ein normales Training seit November fast unmöglich gemacht. Hinzu kam eine Bronchitis, die sie sich während der Weltmeisterschaft in Italien Anfang des Monats zugezogen hatte und erst kurz vor der EM auskuriert hatte. Dennoch war die Ausdauersportlerin nach ihrem Resultat im Biathlon- und Langlaufzentrum der Ferienanlage Cheile Gradistei weit davon entfernt, in Jubelstürme auszubrechen. „Mein Ergebnis ist okay“, bilanzierte sie nüchtern.

In ihrer Altersklasse (W 55-59) gab es für die Ärztin Silber. Zwar bestand diese nur aus ihr und der Österreicherin Sabine Greipel, doch die beiden „Oldies“ lieferten sich bei minus 17 Grad Celsius fast bis zum Schluss ein packendes Duell. Greipel hat auf der Crosslaufstrecke zunächst vorgelegt und sich eine knappe Minute Vorsprung erarbeitet, ehe es aufs Mountainbike ging. In ihrer Paradedisziplin hatte Boczek zunächst mit dem relativ dichten Teilnehmerfeld zu kämpfen. „In der ersten Runde hatte ich noch zu viele langsame Männer vor mir, die meinen, dass sich Frauen hinten anstellen müssen“, erklärte die Rotenburgerin süffisant. Nachdem sie sich etwas mehr Raum verschafft hatte, sorgten die Witterungsverhältnisse auf der bergigen Strecke für die nächste Schwierigkeit. „Es war sehr bewölkt, und die Kontraste haben gefehlt. Man ist in eine graue Masse hineingefahren“, erinnerte sich 57-Jährige. Trotz allem machte Boczek auf ihre Kontrahentin Zeit gut und ging sogar mit einigen Sekunden Vorsprung in die Abschlussdisziplin.

Beim Skilanglauf zeigte sich dann jedoch, dass die drei Jahre jüngere Österreicherin aufgrund ihrer Herkunft bessere Trainingsbedingungen besitzt. Nach der Hälfte der Strecke zog sie wieder an Boczek vorbei, die aber Kämpferherz bewies. „Bergab bin ich volles Rohr gefahren“, sagte die Rotenburger Sportlerin des Jahres 2017. Am Ende konnte sie Greipel aber nicht mehr folgen und kam 2:23 Minuten nach ihr ins Ziel. „Sie ist auf jeden Fall nicht unschlagbar“, stellte Boczek klar.