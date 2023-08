Heinze schwärmt besonders von Puschmann

Von: Vincent Wuttke

Vom Sandhaufen in die Startelf? Gustav Herrmann, Nico Kaiser, Ole Mix und Jarne Köster (von links) hoffen jedenfalls, sich in Jeddingen durchsetzen zu können. © Denkmann

Nach der Rechnung des Trainers gehört der Jeddinger Kader zu den jüngsten der Liga. Daher setzt Michel Heinze vor allem auf die Weiterentwicklung.

Michel Heinze hat sich die Mühe gemacht und gerechnet. „Auf etwas mehr als 23 Jahre bin ich im Schnitt gekommen“, berichtet der Trainer nach Betrachtung aller Geburtsdaten seines Kaders. „Wir dürften immer noch mit die Jüngsten sein.“ Doch die Elf hat sich trotz weniger Erfahrung zuletzt sehr weiterentwickelt. Der Schlussspurt in der vergangenen Saison war gewaltig und sorgte dafür, dass der MTV Jeddingen quasi auf den letzten Drücker den Ligaverbleib in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd geschafft hat.

Stenogramm Weggänge: Phil Benien (Auszeit), Lukas Stahn (VfL Visselhövede). Zugänge: Jannic Puschmann (Auslandsjahr beendet), Jordi Wegener, Gustav Herrmann, Ole Mix, Jarne Köster (alle eigene Jugend), Nico Kaiser (MTV Soltau), Liam-Shane Culpan (Vahlder SV). Kader: Tor: Janek Beerhorst, Maik Schloemer - Abwehr: Dennis Flammann, Niklas Zielke, Daniel Dräger, Bjarne Leefers, Jonas Voß, Fynn Ahlers, Colin Puls, Gustav Herrmann, Liam-Shane Culpan, Niklas Kampa - Mittelfeld: Leon Müller, Jan Vollmer, Niklas Vollmer, Joris Helmke, Fabian Riedel, Jannic Puschmann, Nico Kaiser, Jordi Wegener, Nour Eddine Yahiaoui, Niklas Grünhagen, Jassin Hoffmann, Fredrik Nareyka, Ole Mix, Jarne Köster - Angriff: Julian Hinz, Berete Ibrahim, Paul Helmke. Trainer: Michel Heinze. Co-Trainer: Thomas Gerken. Saisonziel: Klassenerhalt. Favoriten: Keine.

Erst am letzten Spieltag sprang das Team von den Abstiegsrängen. Doch nun schwört Heinze seine Mannen bereits auf eine weitere schwere Saison ein. „Wenn wir wenig Ausfälle haben, dann gehören wir auf jeden Fall in die Klasse. Sonst wird es aber eng. Das haben wir gesehen.“ Dennoch hofft er auf einen Lerneffekt bei seinen Spielern. „Sie haben alle gesehen, was geht, wenn man sich reinhaut. Diesen Schwung haben wir auch transportiert und im Training noch mehr Tempo reinbekommen“, findet Heinze. Dennoch kommt es dem Coach sehr entgegen, dass das erste Ligaspiel erst am 13. August – eine Woche nach der Konkurrenz – gegen den TuS Tiste stattfindet. „Die Kondition ist einfach noch zu unterschiedlich bei vielen aufgrund der Sommerferien und der Urlauber“, sagt Heinze. Er freut sich vor allem auf die Rückkehr von Jannic Puschmann nach einem USA-Auslandsjahr. „Der ist ein Typ und echter Mannschaftsspieler“, schwärmt der Trainer. Auch Jordi Wegener, Gustav Herrmann, Ole Mix und Jarne Köster (alle eigene Jugend), Nico Kaiser (MTV Soltau II) und Liam-Shane Culpan (Vahlder SV) sind ab sofort Teil des Teams, während Phil Benien (Auszeit) und Lukas Stahn (VfL Visselhövede) nicht mehr dabei sind.