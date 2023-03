Arne Exner verlässt den Heeslinger SC, Jeroen Gies künftig die Nummer eins

Von: Manfred Krause, Matthias Freese

Klarer Fingerzeig: Arne Exner verlässt den Heeslinger SC Richtung Norderstedt. © Freese

Arne Exner verlässt den Fußball-Oberligisten Heeslinger SC. Damit wird Jeroen Gies, noch beim Rotenburger SV unter Vertrag, die neue Nummer eins.

Heeslingen - Neue Herausforderung für Arne Exner: Der Torhüter des Fußball-Oberligisten Heeslinger SC verabschiedet sich nach der Saison aus dem Waldstadion. Der 26-Jährige wechselt zum Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt. „Dass wir den angestrebten Aufstieg in die Regionalliga schaffen, erscheint eher unwahrscheinlich. Daher werde ich das gewohnte Umfeld verlassen und etwas Neues probieren“, betont Exner, der in Hamburg lebt. Somit wird Jeroen Gies nächste Saison die Nummer eins in Heeslingen sein. Der aktuelle Schlussmann des Rotenburger SV hatte im Januar seinen Wechsel zum Rivalen bestätigt.

Als Gies Anfang des Jahres in Heeslingen zugesagt und den Rotenburger SV über seinen Wechsel informiert hatte, war noch nicht klar, was Exner macht. „Ich habe mir gesagt, dass ich was Neues möchte“, erklärte Gies seinerzeit. Vor einem „Kampf der Giganten“, zwei der besten Keeper der Liga in einem Team, scheute er sich nicht: „Sonst würde ich da nicht hingehen.“ Auch Exner meinte damals: „Das macht einen nur besser und fordert einen noch mehr. Da muss man ans Maximum gehen. Ich hätte da keine Angst vor.“ Doch schon damals soll er mit dem Wechsel nach Norderstedt geliebäugelt haben. Nun ist er fix. Seit seiner zweiten Saison in Heeslingen (2016/2017) stand Exner nahezu immer in der Startelf und stieg zur unangefochtenen Nummer eins auf.

Rotenburger SV in Gesprächen mit interessanten Kandidaten

Dass er nördlich von Hamburg gelandet ist, hat nicht nur sportliche, sondern auch berufliche und private Gründe. „Ich bin im letzten Jahr in die Hansestadt gezogen und arbeite bei der Firma Delikant im Qualitätsmanagement“, erzählt Exner. Der zeitliche Aufwand, gerade was das Training betreffe, sei deshalb momentan schon enorm. „An den Trainingstagen fahre ich bereits um sechs Uhr in die Firma und mache mich am späten Nachmittag auf den Weg nach Heeslingen“, betont er. Feierabend ist dann meist gegen 23 Uhr.

Während Heeslingen mit Leander Hoppenrath vom JFV A/O/B/H/H auch bereits die zweite Torwartstelle besetzt hat, sucht der Rotenburger SV nun eine neue Nummer eins und befindet sich bereits in Gesprächen mit interessanten Kandidaten aus der Region, wie Coach Tim Ebersbach durchblicken lässt.