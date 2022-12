„Unbezahlbar“ ‒ Heeslingen fehlt im Aufstiegsrennen ein echter Goalgetter

Von: Manfred Krause

Arne Exner (vorne, hier gegen den Rotenburger SV) ist Heeslingens großer Rückhalt. © Freese

Es dürfte ein bisschen mehr sein: Der Heeslinger SC geht nur als Tabellendritter der Oberliga in die Winterpause, weil vorne zu wenig Tore fallen.

Heeslingen – Ausgerechnet im 19. und letzten Punktspiel des Jahres kassierte der Heeslinger SC eine vermeidbare 1:4-Niederlage beim Aufsteiger FSV Schöningen. Damit verpasste der ambitionierte Fußball-Oberligist die Chance, als Tabellenführer in die Rückrunde zu starten. So fällt die Bilanz von Lars Uder, Trainer des Tabellendritten, denn auch nicht nur positiv aus: „Wir sind super gestartet und haben uns überzeugend gegen eine starke Konkurrenz behauptet. Danach waren es eher Höhen und Tiefen.“

Die Mannschaft um Keeper Arne Exner blieb in den ersten acht Partien ungeschlagen und bunkerte 20 Punkte – darunter befand sich auch der recht glückliche und späte 2:1-Sieg gegen den Rotenburger SV. In dieser Phase der Saison habe die Mannschaft „unsere taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt und es geschafft, hoch zu pressen“, bemerkt der 40-jährige Uder, der einen enorm großen Kader von 32 Spielern zur Verfügung hatte. Dann wurde die Erfolgsstory jedoch gestoppt: „Wir hatten plötzlich viele Verletzte zu beklagen und mussten gerade in der Abwehr Umstellungen vornehmen“, erklärt der Otterndorfer, der zusammen mit Co-Trainer Sebastian Sautner am richtigen Matchplan arbeitet. „Das Trainer-Duo hatte immer eine klare Spielidee und macht schon eine super Arbeit. Doch oft haben wir es nicht geschafft, den ausgeklügelten Plan umzusetzen“, ärgert sich auch der mittlerweile in Hamburg wohnende Keeper Exner und meint zum Ausrutscher in Schöningen: „Wir sind für ein schwaches Abwehrverhalten bitter bestraft worden.“ Und er findet: „Es ist schon eine Einstellungssache, wir passen uns zu schnell dem Gegner an und schaffen es zu selten, über spielerische Lösungen zu kommen. Jeder sollte sich viel mehr hinterfragen und bereit sein, immer 100 Prozent zu geben. Das sind unter anderem Dinge, die uns als Spitzenmannschaft fehlen.“

Keeper Exner kritisiert und bleibt „total positiv“

Dabei liegt das eigentliche Problem vorne. Magere 33 erzielte Tore zeigen die Offensivschwäche der letzten Jahre einmal mehr auf. Es fehlt ein Goalgetter. Ein Torgarant ist immerhin Kevin Rehling. Der Kapitän, eher ein starker Sechser, Achter oder Zehner, stellt sich in den Dienst der Mannschaft und ist an vorderster Position mit acht Treffern bester Schütze. „Natürlich bin ich immer dran, einen guten Stürmer zu verpflichten. Doch die wirklich Guten sind für uns einfach unbezahlbar“, unterstreicht Teammanager Carsten Schult.

Uder verlängert, Osmani geht Lars Uder hat seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten Heeslinger SC um zwei Jahre verlängert. „Das gilt für die Regional- genauso wie für die Oberliga“, erklärte der Coach gegenüber der Zevener Zeitung. „Mir macht die Arbeit beim Heeslinger SC mit dieser Mannschaft und diesem Team große Freude.“ Dafür trennen sich die Wege von Heeslingen und dem erst nach dem Saisonstart vom BSV Rehden verpflichteten Stürmer Ismet Osmani. Der 21-jährige Schweizer und Nordmazedonier hatte in neun Einsätzen ein Tor erzielt und bat um Vertragsauflösung. In den letzten vier Spielen stand er nicht mehr im Kader.

Der Ahlerstedter hat nicht viel zu meckern, was den bisherigen Saisonverlauf angeht. Doch macht auch er klar, dass es drei, vier Punkte hätten mehr sein können. „Die Mannschaft hat bisher eine gute Saison gespielt. Doch es hätte nach 19 Spielen eine sehr gute sein können“, bemerkt Schult, der das Titelrennen für völlig offen hält: „Wir sind gut mit dabei. Ich denke, dass die ersten sechs Mannschaften gute Chancen auf den Aufstieg haben.“

Hierfür fordert Exner allerdings mehr „Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und ein mutigeres Auftreten“. Trotzdem bleibt er „total positiv“ und setzt auf die Rückrunde.