Heeslinger SC bezahlt seinen ersten Saisonsieg teuer

Von: Manfred Krause

Jeroen Gies zeichnet sich mit einer starken Parade aus. © Krause

Am vierten Spieltag hat die Bösch-Elf das erste Mal die drei Punkte über die Zeit gebracht, allerdings auch eine schwere Verletzung verkraften müssen.

Heeslingen – Der Heeslinger SC hat nach drei Unentschieden die Kurve gekriegt und den ersten Dreier gelandet. Der Fußball-Oberligist musste den 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen Regionalliga-Absteiger BSV Rehden aber teuer mit der schweren Verletzung von Darvin Stüve bezahlen. Der Torjäger hatte die Führung erzielt (53.) und schied kurz danach mit einem Wadenbeinbruch aus. Adem Draganovic sah dafür Rot (56.).

Die gut 350 Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem Rehden spielerisch überzeugte und zunächst die Akzente setzte. „Wir haben schon etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, räumte Keeper Jeroen Gies ein. Die Gäste fanden jedoch nicht die Lücke in der Abwehr um einen starken Philipp Bargfrede.

Gies steht im Fokus

Heeslingens 1:0 erzielte Stüve nach einem Konter (53.). In der Schlüsselszene stand Gies im Fokus, hielt er zuvor doch einen Kopfball von Bocar Djumo in Weltklasse-Manier und leitete das Umschaltspiel über Lennard Martens ein. Dieser bediente Stüve. „Wir haben uns ins Spiel reingebissen und eine sehr gute Mentalität an den Tag gelegt“, bemerkte Gies. Joker Eren Badur erhöhte per Lupfer auf 2:0 (83.). Den Anschlusstreffer erzielte Ebrima Jobe per Strafstoß – verursacht vom eingewechselten Louis Helwig (90.).