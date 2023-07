Heeslingen verteidigt den Titel bei den Elsdorfer Pokalwochen

Von: Manfred Krause, Hendrik Denkmann

Einer von zwei auffälligen Spielern des Rotenburger SV: Neuzugang Jesse Ortiz (am Ball) wirbelt neben dem ebenfalls starken Alexander Arnhold auf der Doppelzehn und lässt Heeslingens Dominic Stam in dieser Szene stehen. © Krause

Trotz eigener Führung und einer über weite Phasen überzeugenden Leistung verliert der RSV das Finale. Ein umstrittener Elfmeter entscheidet das Duell.

Elsdorf – Am Freitagabend hat für den Rotenburger SV und den Heeslinger SC das erste Kreisderby der neuen Saison stattgefunden – allerdings nicht in der Fußball-Oberliga, sondern im Rahmen der Elsdorfer Pokalwochen. Immerhin: Die Partie war das Finale dieses Wettbewerbes, in dem beide Teams bislang jeweils noch keine Niederlage kassiert hatten. Dies taten nun die Wümmestädter. Gegen die Mannschaft von Malte Bösch setzte es ein 1:2 (0:0), die damit ihren Titel verteidigte.

Es hätte das erste Wiedersehen mit Oliver Warnke nach seinem nicht gerade geräuschlos verlaufenden Sommerwechsel sein können. Doch der spielende Co-Trainer fehlte wie zahlreiche andere Heeslinger, da Teamkollege Kevin Rehling zeitgleich seine Hochzeit feierte und einen Großteil des Teams eingeladen hatte. So liefen bei der Bösch-Elf in Tim Marschollek und Nico Matern nur zwei Leistungsträger des Oberligisten auf. Allerdings fehlten auch beim RSV weiterhin diverse Stammspieler sowohl verletzungs- als auch urlaubsbedingt, wie Trainer Tim Ebersbach bestätigte: „Beide spielen mit ausgedünntem Kader. Da fehlt teilweise einfach das Spielverständnis.“

„Kapitaler Stellungsfehler“ bringt Heeslingen zurück ins Spiel

Dennoch zeigte der RSV seine spielerische Klasse, begann offensiv und setzte die Akzente im Spiel. Nach einigen Halbchancen war es der auffällige Alexander Arnhold, der Lucas Chwolka in Szene setzte. Jedoch scheiterte der Sechser am gut reagieren Keeper Leander Hoppenrath, der für Jeroen Gies – Neuzugang vom RSV – das Tor hütete (22.). Auf der anderen Seite zog Matern das Spiel an sich. Gefährlich wurde es zudem über Eren Badur. Der Stürmer bekam keinen wirklichen Gegnerdruck, setzte den Ball dennoch am langen Pfosten vorbei (25.). Auch zehn Minuten später war für den Heeslinger mehr drin. Ebersbach forderte für die zweite Hälfte, „dass wir mutiger nach vorne spielen, wenn wir im Ballbesitz sind“.

Genau dies taten seine Mannen. Besonders Tarek Flohr lief immer wieder über die rechte Seite an und brachte die Bälle in den Sechzehner. Doch Heeslingen klärte die Szene jedes Mal. Gegen eine Hereingabe von Arnhold hatten sie schließlich keine Antwort. So köpfte der eingewechselte Arthur Bossert zum 1:0 ein (69.). „Wir haben die gute Phase zur Führung genutzt“, lobte Ebersbach. Ein „kapitaler Stellungsfehler“, wie RSV-Co-Trainer Christoph Drewes die Entstehung des Ausgleiches bezeichnete, brachte Heeslingen zurück ins Spiel. Jarno Böntgen netzte (76.). Kritisch wurde es noch einmal kurz vor Schluss, als Schiedsrichter Daniel Piotrowski (Buchholzer FC) nach einem Zweikampf zwischen RSV-Verteidiger Benjamin Duell und Fabio Gerke auf den Punkt zeigte. Duell meinte dazu nach dem Abpfiff: „Der Kontakt geht von ihm gegen mich.“ Der Unparteiische sah es jedoch anders. Nutznießer dieser Aktion war Matern, der zum 2:1-Sieg traf (88.). „Für die Jungs ist es ärgerlich, denn in der zweiten Halbzeit waren wir besser und hatten mehr Spielkultur, machen aber nur das 1:0“, fasste Ebersbach zusammen.