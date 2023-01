Heeslingen: Spremberg und Franke weg, Edeling auch?

Von: Hendrik Denkmann

Geht er oder bleibt er? Jan-Ove Edeling trägt aktuell noch das Trikot des Heeslinger SC. © Krause

Beim Heeslinger SC tut sich nochmal einiges. Während zwei Abgänge bereits bekannt sind, steht nun auch auf der Zugangsseite ein Name fest.

Heeslingen – Nur noch wenige Stunden, dann schließt mit dem heutigen Tag das Wintertransferfenster. Letzte Wechsel müssen bis kurz vor Mitternacht also abgeschlossen sein. Dies gilt somit auch für den Heeslinger SC. Beim Fußball-Oberligisten ist aktuell noch viel Bewegung drin. Während die Vertragsauflösung von Jan-Ove Edeling weiter im Raum steht, bestätigt Teammanager Carsten Schult auf Nachfrage unserer Zeitung zwei Abgänge.

Den wohl größten Sprengstoff birgt die Personalie Edeling. Seit Tagen kursieren die Gerüchte um eine Vertragsauflösung des 29-jährigen Offensivspielers. Seit Sommer 2020 gehört er dem Kader an und stand in dieser Saison in allen 19 Ligaspielen sowie beim Achtelfinal-Aus im Niedersachsenpokal auf dem Platz – meist über die volle Distanz. Läuft Edeling auch beim Auftakt gegen den SC Spelle-Venhaus am Sonntag auf oder ist er bis dahin nicht mehr Teil des Teams? „Aktuell ist da nichts dran. Transferschluss ist am 31. Januar“, hält sich Schult auf Nachfrage bedeckt. An Spekulationen wolle er sich zudem nicht beteiligen.

Aus Delmenhorst in die Oberliga

Sicher ist hingegen, dass Eigengewächs Justin Spremberg und Tim Franke nicht mehr für Heeslingen auflaufen. Spremberg kehrt nach nur einem halben Jahr zum Landesligisten MTV Treubund Lüneburg zurück, bei dem der Stürmer in der U 19 bereits spielte. Er kommt in vier Partien auf insgesamt 41 Minuten. Franke, 2021 ebenfalls aus Lüneburg gekommen, zieht es in die Kreisliga Heide-Wendland zum TSV Adendorf.

Aber auch auf der Zugangsseite tut sich noch etwas. Nico Matern stößt mit sofortiger Wirkung dazu. Der Weg wurde frei, nachdem der 30-jährige Vizekapitän und Regionalligist SV Atlas Delmenhorst nach nur einem Jahr den Vertrag aufgelöst hatten. Nun vermeldet Heeslingen die Verpflichtung auf Instagram. „Er ist fit und wird uns mit seiner Erfahrung sehr helfen“, wird Schult dort zitiert. Für Delmenhorst bestritt der in Buxtehude wohnende Matern in dieser Saison 19 Spiele und gehörte zum absoluten Stammpersonal. Neben Matern kursierten auch Gerüchte um ein Engagement von Vafing Jabateh. Schult nennt diese „totalen Quatsch“. Der 29-Jährige aus Liberia trug zuletzt für ein halbes Jahr das Trikot des Regionalligisten Kickers Emden. Seit Jahresbeginn ist Jabateh vereinslos.