Hausdorf beendet den Derbyfluch

In einem engen Derby war Keeper Yannick Kelm (Bild oben) der starke Rückhalt des TuS Rotenburg, auch wenn er hier nach einem parierten Siebenmeter den Nachwurf von Adnan Salkic passieren lassen muss. Jens Koch (Bild unten links am Ball) war ebenfalls gut drauf, fällt aber nun wohl mit einer Schulterverletzung lange aus. Christian Hausdorf (Bild rechts, vorne) war hingegen der umjubelte Matchwinner, da ihm vom Kreis das Siegtor gelang. - Fotos: Freese

Bremervörde - Von Matthias Freese. Zur besseren Verständigung musste das beschreibbare Taktikbrett herhalten. Weil die Fans des TuS Rotenburg ausgelassen und lautstark oben auf der Tribüne feierten, war Nils Muche nicht zu verstehen. Also zog er sein Resümee schriftlich. „Endlich mal Eier beim Derby“, notierte er als ersten Satz. Die Belohnung: Ein 26:25 (11:12)-Sieg beim TSV Bremervörde – der erste überhaupt in einem Kreisduell gegen den Nordrivalen. Den Siegtreffer erzielte Christian Hausdorf neun Sekunden vor dem Ende.

Und doch hatte diese intensiv geführte Partie auch einen bitteren Beigeschmack für die Rotenburger, insbesondere für Jens Behrens. Der in Abwehr und Angriff so wichtige Akteur, der noch in der 57. Minute das 24:24 erzielt hatte, schied kurz danach verletzt aus. Routinier Adnan Salkic hatte ihn bei einem Bremervörder Angriff erwischt. Die erste Diagnose im Krankenhaus: Schultereckgelenkssprengung auf der linken Seite – vermutlich mehrere Monate Pause.

Das hinderte die Wümme-Sieben allerdings nicht daran, die Partie vor rund 300 Zuschauern in der Halle an der Gnarrenburger Straße tatsächlich noch für sich zu entscheiden. Als der fünffache Torschütze Philipp Habermann 30 Sekunden vor Schluss vergab, hatten die Gäste plötzlich wieder alles in ihrer Hand. „Wir haben es nicht clever zu Ende gespielt und vorne zu viel weggeschmissen“, fand Bremervördes Coach Thomas Koch. Zudem bestätigte Neuzugang Benjamin Nijland, was sein Trainer beim Rotenburger Siegtor vermutet bereits hatte: „Viele hatten mit einem Rückraumwurf gerechnet.“ Doch Michel Misere bediente Kreisläufer Hausdorf, der die Nerven behielt und damit zum Matchwinner wurde.

Der letzte Wurf von Salkic ging neben das Tor von Yannick Kelm, der wieder ein überragendes Spiel zeigte und das Duell der Schlussmänner gegen den ebenfalls gut aufgelegten Steffen Krange für sich entschied. Rotenburgs Keeper parierte allein im ersten Durchgang drei Siebenmeter. Hinzu kamen weitere starke Szenen, wodurch sein Team zwischenzeitlich auf 8:5 enteilte (17.). Dann jedoch zog Bremervörde mit fünf Treffern in Folge vorbei (23.), „weil wir fünf Minuten lang von unserer Marschroute abgegangen sind und wilde Sau gespielt haben“, monierte Muche. „Und wenn wir unsere klaren Chancen reinmachen, führen wir mit sechs Toren“, haderte wiederum sein Pendant Koch.

Muche nahm mit dem Wiederanpfiff ein paar Veränderungen vor, zog nun den elffachen Torschützen Lukas Misere wieder in den linken Rückraum beziehungsweise auf seine angestammte Linksaußenposition, um Max Nowosadtko den Aufbau zu übergeben. Die Führung wechselte nun häufiger. Beim 22:20 durch Rückraumshooter Karol Moscinski (50.) lagen die Gastgeber erstmals in der zweiten Hälfte mit zwei Toren vorne, scheiterten dann aber immer wieder an Kelm. „Wir waren in der Deckung manchmal nicht ganz so geduldig. Aber Moscinski und Salkic kannst du auch nicht völlig rausnehmen“, bemerkte Muche angesichts der Qualität des Bremervörder Rückraums, dem er eine meist gut funktionierende 5:1-Abwehr mit dem vorgezogenen Jens Koch entgegegenstellte. Dafür verzichtete er auch auf Kapitän Klaas-Marten Badenhop. Und auch das Familienduell fiel aus. Während Benjamin Nijland auf Bremervörder Seite in der Abwehr zum Einsatz kam, blieb sein Bruder Sascha 60 Minuten auf der Rotenburger Bank. Muche setzte auf eine kleine Rotation, fuhr da letztlich gut mit und stellte fest: „Am Ende kackt die Ente.“