Hassendorfs Coach Cord Ohlmann will „nichts schönreden“

Bitter lief es für Hassendorf, die neben dem Spiel auch Bjarne Rosebrock früh verloren. Indes sah Westerholz‘ Keeper Rüdiger Greve die Rote Karte.

Rotenburg – Auf den Abstiegsrelegationsrang gerutscht: Für die SG Horstedt/Mulmshorn wird die Lage immer brenzliger. Das direkte Duell um den Klassenerhalt verlor das Team gegen den bisherigen zwölftplatzierten Bartelsdorfer SV mit 1:4 (1:1). Damit tauschten die Mannschaften die Plätze, während die SG Westerholz/Hetzwege im Aufstiegskampf zwei wichtige Punkte liegenließ.

SG Horstedt/Mulmshorn - Bartelsdorfer SV 1:4 (1:1). Bis zur Pause sah es nach Treffern von Bartelsdorfs Tim-Niklas Indorf (14.) und der direkten Antwort durch Florian Möhle (15.) noch nach einem ausgeglichenen Spiel aus, doch nach dem Seitenwechsel bestimmten nur die Gäste das Geschehen. Dustin Hollmann per Doppelpack (49./69.) und Tim Herwig (83.) schossen den Sieg heraus. „Wir haben einfach zu wenig investiert. Die Niederlage müssen wir schnell abschütteln“, meinte Horstedts Trainer Alexander Hartwig frustriert.

Rosebrock verliert das Bewusstsein

SG Westerholz/Hetzwege - SG Unterstedt II 3:3 (2:2). Ralf Milbrandt muss sich nun erst mal die Karten legen, denn Westerholz´ Coach muss auf seinen Keeper Rüdiger Greve verzichten. Der Schlussmann sah nach einem Schubser an Unterstedts Luca Sardo Rot (53.). „Es war nichts Wildes, aber natürlich kann man dafür Rot geben. Mit einem Auge zudrücken hätte es aber auch Gelb getan“, fand Milbrandt. Für die restliche Zeit ging Feldspieler Sascha Lauridsen ins Tor, nachdem er selbst bereits getroffen hatte (42.). Hans Wahlers (40.) und Tim Gaumer waren ebenfalls erfolgreich (57.). Für Unterstedt netzten Matthis Sachs (15./20.) und Falk Lüttjohann (71.) ein. „Schade, dass wir trotz der 2:0-Führung am Ende nur einen Punkt holen“, so Sardo.

FC Nordheide - SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen 7:0 (2:0). Cord Ohlmann redete nicht lange drumherum. „Wir haben auch in der Höhe verdient verloren. Wir waren vom Kopf und der Spielanlage viel langsamer. Da will ich nichts schönreden“, erklärte der Gäste-Coach. Den ersten Schreckmoment erlebte Hassendorf nach zwei Minuten, als Bjarne Rosebrock so stark umknickte, dass er vor Schmerzen sogar kurz das Bewusstsein verlor. „Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.“ Für Nordheide waren Tim-Ole Wichern (3.), Yannik Wichern (23./55.), Christopher Mönkehues (47./63./76.) und Florian Ryll (88.) zur Stelle.

TuS Hemslingen-Söhlingen - SV RW Scheeßel 0:4 (0:2). Scheeßel ließ nichts anbrennen und ging durch Bastian Behrens in Führung (2.). Malek Yousef (30./76.) und Jan Garbers (52.) trugen sich ebenso in die Torschützenliste ein. „Der Gegner war eine Klasse besser. Wenn wir etwas geholt hätten, wäre es ein Bonus für uns gewesen“, sagte Hemslingens Co-Trainer Kevin Bartels.

FC Walsede - FC Rüspel/Weertzen 0:5 (0:3). „Das Ergebnis spricht für sich. So viele Gegentore waren einfach unnötig“, fasste Walsedes Trainer Oliver Rozehnal zusammen. Für den Spitzenreiter sorgten Christoph Albers (16./40./50./75.) und Niklas Behrmann (27.) für die Treffer.

Grun gelingt ein Viererpack

SG Schwitschen/Wittorf - TV Stemmen 2:5 (1:3). Der Mann des Spiels hieß Douglas Grun. Der Stemmer sorgte mit seinem Viererpack quasi im Alleingang für den Gäste-Sieg. Im ersten Durchgang gelang ihm sogar ein lupenreiner Hattrick (20./25./35.). Zwar verkürzten Tim Beyer (42.) und Cedric Tamke (46.) auf 2:3, doch war kurz darauf wieder Grun am Jubeln (55.). Stefan Ehrke machte per Strafstoß den Sieg schließlich perfekt (79.). „Stemmen war spielerisch einfach besser und deutlich ballsicherer als wir“, gestand Schwitschens Trainer Peter Norden.

MTV Jeddingen - TuS Fintel 0:1 (0:1). „Wir haben nichts mehr zu verlieren. Realistisch betrachtet wird es für uns immer schwieriger, da unten noch rauszukommen. Dennoch geben wir natürlich weiterhin alles und hauen alles rein“, versprach Michel Heinze, Trainer des Tabellenschlusslichts MTV Jeddingen. Das Tor des Tages erzielte Fabian-Oliver Gieseler (20.).