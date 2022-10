Hassendorf kassiert die Wertung gegen sich

Von: Hendrik Denkmann

Magnus Weiland ist nach seinem Wadenbeinbruch operiert worden. © SG Hassendorf/Bötersen/Höperhöfen

Nach dem Spielabbruch in Bartelsdorf wurde die Partie nun gegen Hassendorf gewertet. Der verletzte Magnus Weiland wurde indes erfolgreich operiert.

Hassendorf – Hinter der SG Hassendorf/Bötersen/Höperhöfen liegen eineinhalb unangenehme Woche – aus zweierlei Hinsicht. Zum einen verletzte sich Neuzugang Magnus Weiland beim letzten Auswärtsspiel gegen den Bartelsdorfer SV so sehr, dass er in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz für die Fußballer aus der 1. Kreisklasse Süd stehen wird. Zum Anderen erfuhr die Spielgemeinschaft nun auch noch, dass eben diese Partie mit 0:5 gegen sie gewertet wird. „Das ist ein zusätzlicher Tritt ins Gesicht“, meint Coach Cord Ohlmann.

Was war passiert? Beim Stand von 1:0 für Bartelsdorf rasselten Weiland und sein Gegenspieler Niklas Niebuhr in der 57. Minute zusammen. Die Folge: Der Hassendorfer brach sich das rechte Wadenbein und riss sich einige Bänder. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus gebracht und die Partie auf Wunsch der Gäste abgebrochen. Dies vermerkte Schiedsrichter Thore Urban (TV Sottrum) entsprechend in einem Sonderbericht, anhand dessen Staffelleiter Karl-Heinz Schnackenberg, wie er auf Nachfrage erklärt, die Partie gegen Hassendorf wertete. Schnackenberg verweist dabei auf Paragraf 37 der Spielordnung, der den Titel „Spielabbruch – Wertung abgebrochener Spiele“ trägt. Dort heißt es: „Wird das Spiel durch Verschulden einer der beiden beteiligten Vereine abgebrochen, so wird das Spiel für die Mannschaft des schuldigen Vereines mit 0:5 als verloren gewertet.“ Bartelsdorfs Trainer Ralf Brockmann drückt auf Nachfrage erneut sein Mitgefühl aus, betont aber: „Das ist eine technische Sache. Von uns aus hätte das Spiel damals weitergehen können.“ Vonseiten des Staffelleiters heißt es wiederum: „Wenn beide Mannschaften nicht hätten weiterspielen wollen und können, dann hätte ich beide Augen zugedrückt und das Spiel neu angesetzt.“

„Bis dahin feuere ich das Team an“

Über dieses Szenario hätte sich der verletzte Weiland gefreut, sagt er. Der Mittelfeldspieler lag nach dem Spiel aufgrund der starken Schwellung seines Fußes fünf Tage im Krankenhaus. Daraufhin wurde er zunächst entlassen und nun am Mittwoch operiert. „Ich habe da Schrauben ins Bein bekommen. Die kommen nach acht bis zehn Monaten wieder raus“, erläutert Weiland, der aber bereits schon vorher wieder auf dem Platz stehen will. „Acht Wochen dauert es ungefähr, bis der Knochen geheilt ist. Dann geht es zur Reha. Im Februar oder März will ich wieder spielen. Bis dahin feuere ich das Team an.“