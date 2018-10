Die Hasanajs buchen das Ticket

Altherren des RSV nach 4:0 gegen Steimbke erstmals seit 2004 in der Endrunde in Barsinghausen

+ Es darf gejubelt werden: Femi Hasanaj (2.v.r.) empfängt die Glückwünsche von Tim Ebersbach nach seinem 1:0. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Torwart Thorsten Nitz gehörte schon damals dazu, der gestern verletzte Heiko Malende ebenfalls. Trainer Thorsten Bruns war wiederum 2004 noch als Spieler dabei, als die Altherren-Fußballer des Rotenburger SV als Bezirksmeister das letzte Mal in Barsinghausen starteten. Nach 15-jähriger Pause qualifizierte sich der Wümme-Club am Tag der Deutschen Einheit ohne allzu große Mühe wieder für die Endrunde der Niedersachsenmeisterschaft am 4. Mai 2019. In der dritten Qualifikationsrunde gab es einen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke aus dem Kreis Nienburg.