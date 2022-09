Hannes Kettenburg: „Ich brauche keinen extra Ansporn“

Von: Hendrik Denkmann

Hannes Kettenburg stand zuletzt wieder in Unterstedts Startelf. © Ludwig

Für Unterstedt steht am Sonntag das Topspiel gegen Hesedorf/Nartum auf dem Plan. Zuvor spricht Hannes Kettenburg über diese Begegnung und seine eigene Situation.

Unterstedt – Für die Fußballer der SG Unterstedt geht es am Sonntag (15 Uhr) im Topspiel um die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga. Die hat aktuell noch der kommende Gegner, die FSV Hesedorf/Nartum, inne. Schon im vergangenen Jahr war die Elf der beiden Trainer Fabian Knappik und Patrick Werna daran beteiligt, dass die Gäste ihr Ziel, den Bezirksliga-Aufstieg, nicht erreichten. Mit Hannes Kettenburg blicken wir vor der Partie auf dieses Duell und seine eigene Situation beim Tabellendritten.

Herr Kettenburg, Sie waren eine längere Zeit raus und standen gegen Groß Meckelsen zuletzt in der Startelf. War es schwer, sich heranzukämpfen?

Ich habe ja im Ausland studiert und war erst Anfang August wieder richtig da. Von der Vorbereitung habe ich deshalb nur zwei Wochen mitgemacht. Dann war ich noch mal zwei Wochen weg und habe drei Spiele für die Zweite gemacht. Zudem machen es „Malle“ und Nisar (Yannik Malende und Nisar Atris, Anm. d. Red.) ja sehr gut. Dass ich letztes Mal gespielt habe, lag sicher auch daran, dass „Malle“ nicht da war. Die Trainer entscheiden jede Woche neu. Ich würde sagen, dass da keiner gesetzt ist.

Ein Argument haben Sie mit Ihrem Tor gesammelt. Das letzte war ausgerechnet gegen Rotenburg II.

Da erinnere ich mich noch dran. Das war letztes Jahr in der Hinrunde. Da wusste ich, dass ich ab Februar weg bin und es war nicht klar, ob wir das Spiel danach noch spielen. Hätten wir da nicht gewonnen, hätten wir theoretisch durch die Nachholspiele von anderen Mannschaften noch in die Abstiegsrunde rutschen können. Mit dem Sieg waren wir aber sicher in der Aufstiegsrunde. Das war für mich das Ziel, dass wir das hinbekommen.

In genau dieser Aufstiegsrunde hat Ihre Mannschaft mit einem 2:2 Hesedorf/Nartum einen Nackenschlag im Aufstiegsrennen verpasst. Haben die noch eine Rechnung offen?

Wir spielen schon recht lange gegen die und es war bisher immer ein Topspiel. Ich weiß also nicht, ob sie aufgrund des letzten Spiels besonders motiviert sind, wir sind es auf jeden Fall.

Es wird ein Spiel zweier Teams, die dieses Jahr unbedingt hoch wollen ...

Ja, ich finde es immer schön, wenn in der Kreisliga ambitionierte Teams dabei sind. Und wenn fünf davon sprechen, dass sie Erster werden wollen, gibt es natürlich welche, die es nicht schaffen. Ich fände es blöd, wenn Mannschaften sagen, sie wollen in die Top Drei, da aber nur Zweiter werden. Da macht es mehr Spaß, gegen noch ambitioniertere Teams zu spielen. Da brauche ich zumindest keinen extra Ansporn.

Auch wenn am Ende meist der Sieg stand, die Leistung stimmte zuletzt nicht immer über 90 Minuten. Woran lag es?

In den ersten Spielen sind viele Chancen, die wir kreiert haben, reingegangen. In den letzten Spielen hatten wir auch Chancen, die haben wir dann aber eben nicht reingemacht. Wir haben nicht wirklich etwas verändert. Klar ist mal der eine und mal der andere Spieler da, aber wir hatten immer unsere fünf, sechs Möglichkeiten und wenn man die reinmacht, sieht das Ergebnis schon ganz anders aus. Auf etwas anderes kann man das also nicht schieben.