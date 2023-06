Scheeßeler Thomas Johrden steigt beim HSV auf

Von: Matthias Freese

Teilen

Thomas Johrden (r.) übernimmt beim HSV die U 19. Ex-Profi Rodolfo Cardoso assistiert ihm wie schon in der U 17. Das Bild entstand beim Test in Ostereistedt im März. © Krause

Thomas Johrden steigt beim Hamburger SV auf: Der Scheeßeler übernimmt bei den Hanseaten künftig als Coach die U19 in der Bundesliga.

Scheeßel – Ganz unerwartet kommt es nicht: Der Scheeßeler Thomas Johrden wird neuer Chefcoach der U 19-Fußballer des Hamburger SV. Das bestätigten die Hanseaten jetzt in einer Pressemitteilung. Johrden folgt damit auf Oliver Kirch, der den Verein nach zwei Jahren verlassen hat. Als Co-Trainer steht ihm weiterhin der frühere Bundesliga-Spielmacher Rodolfo Cardoso zur Seite.

Der 36-jährige Johrden, der selbst in der Regionalliga für die SV Drochtersen/Assel gespielt hatte, steigt damit weiter auf. Er hatte bis zum April bereits die U 17 des HSV trainiert, dann aber die abstiegsbedrohte U 16 in der Regionalliga vom entlassenen Bastian Reinhardt übernommen und diese zum Klassenerhalt geführt. Nun geht es mit seiner U 17 eine Altersklasse hoch. „Wir sind sehr froh, dass wir weiterhin auf ein Grundgerüst von bewährten Kräften zurückgreifen können, die in der vergangenen Saison gute Arbeit geleistet haben“, wird Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch zitiert und erwartet etwa im Fall von Johrden „keine Eingewöhnungszeit“.

In der Vorbereitung trifft Johrdens U 19 in einem Testspiel in Elsdorf am 25. Juli auch auf Oberligist Heeslinger SC. Johrden, der die UEFA-A-Lizenz besitzt, hatte zu seiner aktiven Zeit unter anderem für den TuS Heeslingen gespielt und seine aktive Karriere 2016 in Drochtersen beendet, um nahtlos beim HSV ins Trainergeschäft einzusteigen. Seit mehr als zehn Jahren lebt er in Hamburg.