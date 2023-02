Haliti verdirbt Demaku die Rückkehr nach Visselhövede

Von: Mareike Ludwig

Ehemalige Mitspieler unter sich: Ottersbergs Ogur Beslenmis (l.) ist schneller am Ball als der Visselhöveder Patrick Peter. Letztlich teilten sich die Teams die Punkte. © Ludwig

Der VfL Visselhövede hat einen 0:2-Rückstand noch aufgeholt. Vor allem Michael Lohmann brachte nach seiner Einwechslung Schwung in das eigene Spiel.

Visselhövede – Es wäre nicht wirklich verwunderlich gewesen, wenn Elias Jockusch in der Halbzeitpause durch die geschlossene Kabinentür auf der Sportanlage lautstark zu hören gewesen wäre. Warum? Da seine Bezirksliga-Fußballer des VfL Visselhövede im ersten Durchgang eine desolate Vorstellung vor heimischem Publikum abgeliefert hatten. Der Coach entschied sich aber, erstmal zu schweigen und so seine Jungs wachzurütteln. Die Stille schien der Elf gutgetan zu haben, schließlich kam der Gastgeber motiviert aus der Kabine. Die Belohnung: „Vissel“ holte gegen den TSV Ottersberg den 0:2-Pausenrückstand auf und sicherte durch das 2:2 doch noch einen Punkt.

Darüber zeigte sich Gäste-Coach Axel Sammrey, der bekanntlich zum Saisonende von Mike Gabel an der Linie abgelöst wird, alles andere als erfreut. Ohne Abschlusskreis stapfte er in Richtung Kabine. Er war übrigens nicht der einzige „Schwänzer“. Auch Ottersbergs Kapitän Artur Janot ging schweigend vom Feld. Auf der anderen Seite des Mittelkreises war indes Feierlaune angesagt. Die Jockusch-Elf freute sich sichtlich über das Remis. „Nach einem 0:2 fühlt es sich wie ein Sieg an. Im zweiten Abschnitt haben wir unser wahres Gesicht gezeigt und richtig gekämpft. Ich freue mich sehr“, erklärte der Coach.

An alter Wirkungsstätte: Drilon Demaku. © Ludwig

Nach der Pause ließ Jockusch Edis Din und Dusan Cosic in der Kabine und stellte auf die offensivere 4-3-3-Variante um. Vor allem der eingewechselte Michael Lohmann brachte Schwung ins Spiel. „Es gab leider genug Gründe, um zu handeln“, erklärte der Trainer seine Veränderung.

In den ersten 45 Minuten war Jockuschs Laune schnell dahin gewesen. Bereits nach neun Minuten nahm Görkem-Turan Colak die „Einladung“ der Abwehr dankend an und netzte zum 1:0. Nur zehn Minuten später ein ähnliches Bild: Wieder war „Vissels“ Defensive im Tiefschlaf, sodass Stiliyan Petrov ohne große Mühe auf 2:0 erhöhte. „Wie steht ihr hier? Was macht ihr denn?“, schrie Schlussmann Max Kregel seinen Vorderleuten zu.

Vor drei Jahren hätte sich dabei auch noch Drilon Demaku angesprochen gefühlt. Doch seit vergangener Woche trägt der einstige Goalgetter des Heideclubs (wieder) das Trikot der Ottersberger. Und ausgerechnet gegen seinen Ex-Club feierte er sein Comeback.

„Es ist eine gerechte Punkteteilung“

Eigentlich hatte Demaku seine aktive Karriere bereits beendet und war bis Anfang des vergangenen Jahres noch Sportlicher Leiter der Sammrey-Elf gewesen, doch nun packte ihn wieder der Ehrgeiz. „Ich muss den Jungs helfen, die Mannschaft hat enorme Personalprobleme, da konnte ich nicht Nein sagen, als ich gefragt wurde“, erklärte der offensive Mittelfeldmann. Und tatsächlich kam er nach gerade einmal vier Trainingseinheiten ab der 65. Minute zum Einsatz.

Nur eine Aktion davor hatte Patrick Peter die Gastgeber per Handelfmeter auf 1:2 herangebracht. „Da wussten wir, dass bei uns noch was geht. Wir haben alles reingeschmissen und wurden noch belohnt“, dachte Jockusch an die 81. Minute, als Atdhe Haliti das 2:2 gelang. „Es ist eine gerechte Punkteteilung. Wobei wir Visselhövede eigentlich gar nicht erst wieder rankommen lassen dürfen. Uns fehlt die Kondition für die volle Distanz. Ab der 60. Minute waren die meisten Jungs platt. So wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen“, fand Demaku deutliche Worte.