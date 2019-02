Halatsch bricht in die Handball-Phalanx ein

Rotenburg - VON MATTHIAS FREESE, NICO TRÉBOUTE, MAREIKE LUDWIG, VINCENT WUTTKE UND GUIDO MENKER (FOTOS). Vier Sieger, vier verschiedene Sportarten: Die Sportlerwahl 2018 hat einmal mehr ihre Vielfältigkeit unter Beweis gestellt! Erstmals haben dabei der Triathlet Niels Halatsch (TuS Rotenburg) als Sportler des Jahres und die Basketballerin Lotta Stach (BG ‘89 Hurricanes) als Sportlerin des Jahres triumphiert. Bei den Mannschaften verteidigten hingegen die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg ihren Titel, bei den Trainern landete Aerobic-Ausbilderin Maike Sondermann (TuS Rotenburg) zum zweiten Mal nach 2012 ganz vorne.

Niels Halatsch war völlig aus dem Häuschen, nachdem Moderatorin Carmen Ludwig vor rund 600 Zuschauern in der Pestalozzihalle seinen Namen ins Mikrofon gerufen hatte. Der Triathlet aus Mulmshorn, der den Ironman auf Hawaii bei seiner Premiere in 9:45:40 Stunden bewältigt hatte, war in der Handball-Hochburg Rotenburg tatsächlich siegreich. Dreimal in Folge hatte Goalgetter Lukas Misere (TuS Rotenburg) den Titel davongetragen, jetzt kletterte der Vorjahres-Zweite mit 1 862 Punkten nach ganz oben und verwies Miseres Teamkollegen, Keeper Yannick Kelm (940), auf Platz zwei. „Ich konnte mir viele Träume dank meiner Unterstützer und meiner Familie erfüllen. Ohne sie wäre mein Erfolg nicht möglich“, bedankte sich Halatsch. Auch Kelm gratulierte: „Es wäre falsch gewesen, wenn Niels Halatsch nicht gewonnen hätte.“ Rang drei ging an Tennis-Youngster Emir Burina vom TC GW Rotenburg (517).

Bei den Sportlerinnen setzte sich erstmals seit vier Jahren wieder eine Basketballerin durch. Lotta Stach tritt damit in die Fußstapfen ihrer Teamkollegin Pia Mankertz, die zuletzt 2014 gewonnen hatte - und in die ihrer Schwester Emma, die 2010 als Siegerin gekürt worden war. „Emma ist leider nicht hier“, bedauerte die 16-jährige Jugendnationalspielerin, die bei den Avides Hurricanes in der zweiten Liga bereits eine feste Größe ist: „Aber sie bekommt auf jeden Fall gleich eine Nachricht.“ Es war übrigens ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denn die Zweitplatzierte, Aerobic-Turnerin Nell Kristin Brandt (TuS Rotenburg), lag mit 1 278 Stimmpunkten nur knapp dahinter. Dritte wurde Vorjahressiegerin Angela Boczek (TuS Rotenburg/653), die nicht anwesend sein konnte, da sie morgen bei der Europameisterschaft im Wintertriathlon in Rumänien startet und schon vor Ort war. Die Medaille nahm ihre Tochter Kyra Frenz entgegen.

Auch bei der Wahl zum Trainer des Jahres trennten Siegerin Maike Sondermann nur wenige Punkte vom Zweitplatzierten Nils Muche, dem Trainer des Handball-Oberligisten TuS Rotenburg und Gewinner von 2016. 1 405:1 343 hieß es nach Stimmpunkten. „Man rechnet sich natürlich im Vorfeld immer seine Chancen aus. Aber da die anderen Trainer alle super sind, habe ich nicht mit Platz eins geliebäugelt“, meinte die zweifache Mutter, die in ihrer Aerobic-Talentschmiede jedes Jahr neue international erfolgreiche Sportlerinnen hervorbringt. Auf Rang drei landete Basketball-Jugendtrainer Heiner Schaper von der BG ‘89 Hurricanes.

Den deutlichsten Sieg fuhren die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ ein. Mit 1 903 Stimmpunkten lagen sie nicht nur bei den Lesern klar vorne, sondern auch bei der Jury. „Es freut uns natürlich sehr, dass wir den Titel verteidigt haben. Es spornt uns an, weiter so hart zu arbeiten“, erklärte Torhüter Yannick Kelm stellvertretend für seine Mannschaft.

Für eine kleine Überraschung sorgten die Master-Bogenschützinnen des SV Jeersdorf, denn das Team mit Heike Lauridsen, Margit Müller und Silke Ahlers holte sich nach dem DM-Titel im Freien nun Silber ab - mit 850 Punkten. Damit verwiesen sie sogar das erfolgreiche Aerobic-Dance-Team der Altersklasse 15 bis 17 auf den dritten Platz (812).

Insgesamt hatten 2 024 Leser ihre gültige Stimmkarte abgegeben - so viele wie zuletzt vor vier Jahren. Eine Jury, bestehend aus den Sponsoren der Veranstaltung (Stadtwerke Rotenburg, Sparkasse Rotenburg-Osterholz, Mediengruppe Kreiszeitung, Rolf-Ludwig-Stiftung), der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine, der Stadt und unserer Sportredaktion, steuerte die gleiche Anzahl an Stimmpunkten bei. Verständlich, dass es auch das eine oder andere enttäuschte Gesicht gab, doch selbst wer am Ende nicht auf dem Treppchen landete, durfte sich als Sieger fühlen, weil er es überhaupt in den erlauchten Kreis der fünf Auserwählten geschafft hatte.