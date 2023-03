Hakansson nutzt seine Chance im Derby gegen Ahlerstedt

Von: Matthias Freese

Kollektiver Jubel: Tom Kanowski (l.), Lucas Chwolka (verdeckt), Yannick Chwolka (2.v.r.) und Kevin Klee (r.) feiern mit dem Torschützen Björn Hakansson dessen 1:0. © Freese

Rotenburgs Björn Hakansson profitierte von einigen Ausfällen in der Defensive, rutschte in die Startelf und traf. Auch Erik Köhler kam stark zurück.

Rotenburg – Da konnte sich Tobias Kirschke noch so beeilen – die Zeit lief einfach gegen ihn. „Bin so weit“, verkündete der Routinier des Rotenburger SV, doch in dem Moment, als er in der fünften Minute der Nachspielzeit eingewechselt werden sollte, pfiff Schiedsrichter Sebastian Lampe (SC Kampe/Kamperfehn) die Partie ab. Keine Auflaufprämie also für den Mittelfeldspieler? „Ich kriege sowieso keine Prämie. Darauf kommt es mir nicht an“, verriet er lachend. Viel wichtiger waren ihm und seinem Fußball-Oberligisten die drei Punkte, die nach dem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf in der Tabelle hinzukamen. „Das könnte ein ganz wichtiger Schritt gewesen sein“, dachte auch Trainer Tim Ebersbach an den Abstiegskampf, wenngleich das Spiel die rund 300 Zuschauer nicht wirklich zu begeistern wusste.

„Einfüßig“ unterwegs: Marlo Siech verlor bei einem Zweikampf seinen Schuh. © Freese

Die von Lucas Chwolka trainierten U 12-Kicker des RSV freuten sich dennoch riesig. Sie begleiteten das Team nicht nur ins Stadion, sondern durften nachher sogar mit in den Schlusskreis, um den Worten von Ebersbach zu lauschen. „Vor ein, zwei Jahren wären das genau die Spiele gewesen, die wir wieder hergegeben hätten“, stellte er in dieser Runde fest.

Doch inzwischen scheinen die Wümmestädter in der Lage zu sein, personelle Rückschläge zu verkraften. „Am Vormittag habe ich schon gedacht, dass alles gegen uns läuft“, berichtete der Coach von den kurzfristigen krankheitsbedingten Absagen seiner beiden Abwehr-Strategen Oliver Warnke und Sämi van den Berg. „Ein harter Aderlass“, wie er fand. Und einer, der sich durchaus hier und da bemerkbar machte, obgleich am Ende schon zum vierten Mal in diesem Jahr hinten die Null stand. Allerdings auch, weil Jeroen Gies die dickste Chance der Ahlerstedter im Eins-gegen-eins mit Dariusch Hassunizadeh zunichte machte (9.). Der Stürmer der Gäste war kurzfristig für den erst in der zweiten Hälfte eingewechselten Goalgetter Darvin Stüve ins Team gerutscht.

RSV-Kapitän Stefan Denker (am Ball, gegen Leon Arizanov) rückte erstmals seit sechs Wochen wieder in die Startelf. © Freese, Matthias

„Es war ein zähes Spiel und nicht unser bestes“, räumte Lucas Chwolka ein. Auf dem tiefen und schwer bespielbaren Boden war es vor allem aber in der ersten Halbzeit ein rustikal geführtes Derby, was wiederum mit daran lag, dass Referee Lampe unwahrscheinlich viel durchgehen ließ und damit bisweilen einen Dominoeffekt auslöste. Soll heißen: Ein Foul jagte das nächste, mitunter pfiff der Unpartaiische erst nach dem dritten, vierten überhart geführten Duell in Folge Freistoß. „Es waren viele Zweikämpfe, die an der Grenze waren, das war aber vorher klar“, meinte Chwolka.

Es ging zur Sache: Hier wirft sich Ahlerstedts Luqman Krugmeier (vorne) in den Klärungsversuch von Lucas Chwolka. © Freese

Unmittelbar vor der Pause sah er dann eine durchaus verdiente Führung. Der aufgrund der Ausfälle in die Startelf gerückte Björn Hakansson erzielte sie nach einer Ecke von Alexander Arnhold, nachdem Keeper Jannis Trapp den ersten Ball von Joel Schallschmidt abgewehrt hatte (44.). „Das hat er perfekt gemacht. Dieses Tor hatte die völlige Überzeugung“, beschrieb Ebersbach den mit Wucht platzierten Kopfball.

Der Coach räumte jedoch auch ein, dass „die erste Halbzeit schwere Kost“ war. „Es war von beiden Seiten nicht schön anzusehen.“ Und sein Pendant Malte Bösch fand: „Wir sind in den entscheidenden Situationen uncleverer. Wir haben gerade so einen Negativlauf.“ Der sollte sich fortsetzen, denn der Tabellenzehnte von der Wümme profitierte insbesondere von der Einwechslung Erik Köhlers Mitte der zweiten Hälfte. „Er war spielentscheidend und hat Entlastung gebracht“, meinte Ebersbach. Köhler bereitete schließlich das 2:0 vor, als er sich gegen Leon Arizanov durchsetzte und für seine flache Flanke mit Tom Kanowski einen dankbaren Abnehmer fand (68.). In der Schlussphase hätten Köhler selbst (83./90.+1), aber auch Matthes Rathjen nach Ballgewinn (90.+3) sogar noch aufstocken können.