Hakansson geht den Schritt „zurück“ in die Bezirksliga

Von: Frank von Staden, Hendrik Denkmann

Teilen

Nur noch bis zum Saisonende trägt Björn Hakansson das Trikot des Rotenburger SV. © Freese

Björn Hakansson wechselt vom RSV zum TSV Ottersberg. Rotenburgs Sportlicher Leiter Torsten Krieg-Hasch beklagt indes die Art und Weise.

Ottersberg/Rotenburg – Gerade hat sich Björn Hakansson beim Fußball-Oberligisten Rotenburger SV nach einer selbst genommenen Pause in die Startelf zurückgekämpft. Nun steht der Abschied des Außenverteidigers nach dieser Saison fest. Dies verkündet Mike Gabel, der das Traineramt 2023/2024 beim TSV Ottersberg übernimmt und den 25-Jährigen von einem Wechsel in die Bezirksliga überzeugte.

Überrascht reagiert Torsten Krieg-Hasch auf diese Information. Rotenburgs Sportlicher Leiter beklagt den Umgang vonseiten des aufnehmenden Vereins: „Ich erfahre das nicht von Ottersberg und nicht vom Spieler, sondern aus der Presse. Ottersberg hat sich bei mir in keinster Weise gemeldet.“ Er habe vor Wochen Gespräche mit Hakansson geführt. „Da hat er mir seinen Wechselgedanken mitgeteilt. Aber es war eben noch 50:50. Ich möchte Björn daher keinen Vorwurf machen“, betont Krieg-Hasch.

Ebersbach äußert sein Verständnis

Anders ist die Stimmung in Ottersberg: „Das ist eine richtig geile Geschichte! Ich freue mich ungemein, dass Björn uns für die kommende Saison den Zuschlag gegeben hat. Ich habe ihn selbst bisher zwar nie trainieren dürfen, kannte ihn aber natürlich aus seinen Zeiten beim FC Oberneuland und dem Bremer SV. Er ist zwar noch jung, verfügt aber schon über viel Erfahrung. Björn ist für mich ein überragender Kicker“, schwärmt Gabel über den Neuzugang.

Im ersten Moment überrascht der Zwei-Klassen-Sprung von Hakansson, der sich auf der linken Außenbahn am wohlsten fühlt, „der aber durchaus auch andere Positionen in der Defensive bekleiden kann“, sagt Gabel. Doch mehrere Faktoren veranlassten den Sottrumer, sich dem TSV Ottersberg anzuschließen. Er verrät: „Der Grund ist einfach, dass jetzt natürlich beruflich und vor allem mit der Aufgabe als Papa in Zukunft viel auf mich zukommt. Ich könnte da einfach nicht mehr dem Aufwand, wie er in der Oberliga ist und wie der Verein beziehungsweise die Mannschaft es auch verdient, gerecht werden.“ Er habe daher lange überlegt und auch versucht, alle Szenarien mit einzubeziehen. „Aber am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass ich bei Ottersberg gerade an den Wochenenden deutlich mehr Zeit für meine Familie haben werde. Trotzdem war es eine unglaublich harte Entscheidung für mich, weil ich mich sportlich und vor allem menschlich beim RSV extrem wohlgefühlt habe. Dennoch muss und möchte ich da eher auf Nummer sicher gehen und lieber erst mal den Schritt ,zurück‘ machen.“ Verständnis für diese Gründe äußert sein aktueller Coach Tim Ebersbach: „Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Auch dieses Jahr hat er ja schon bei Spielen gefehlt und hatte kaum 50 Prozent Trainingsbeteiligung.“ Hakansson sei ein „super guter Kicker. Wenn er regelmäßig trainiert, ist er bei uns auch eine feste Größe gewesen.“ Auch deshalb hätte Ebersbach dem Verteidiger, der von der U 17 bis zur U 19 für die Bundesliga-Teams des SV Werder Bremen auflief und im Januar 2021 an die Wümme wechselte, gerne einen Kaderplatz beim RSV über die laufende Saison hinaus angeboten.