Hahn wechselt im zweiten Anlauf zum VfL Visselhövede

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Ein Schockmoment: Thomas Hahn zieht sich am Wochenende im Derby eine Verletzung am Meniskus zu. © Freese

Dieses Mal verhindert die Verletzung einen Transfer von Thomas Hahn zu „Vissel“ nicht. Vor vier Jahren stand der Verteidiger schon einmal kurz davor.

Helvesiek/Visselhövede – Große Anpassungsschwierigkeiten dürfte Thomas Hahn zur kommenden Saison nicht haben. Der Verteidiger des Kreisliga-Schlusslichtes SV Grün-Weiß Helvesiek trägt aktuell bereits ein grünes Trikot und wird sich dies auch bei seinem neuen Fußballverein, dem klassenhöheren VfL Visselhövede, überstreifen. Hinzu kommt die sportliche Lage: Sowohl beim Team von Jannik Meyer als auch bei seinem neuen Arbeitgeber geht es für den 24-Jährigen gegen den Abstieg. „Das kann man so sehen. Es ist ein bekanntes Spiel“, bestätigt Hahn und lacht.

Aktuell laboriert er zunächst aber an einer Verletzung, die er sich im Derby gegen den Rotenburger SV II zuzog. „Ich wollte den Ball klären, bin dann umgeknickt und falsch mit dem Knie aufgekommen“, beschreibt Hahn die Szene und spricht von einem dicken Knie und seinem Meniskus, der „ein bisschen angeditscht“ ist. Es sind nicht die ersten Probleme mit seinen Knien. Schon nach seiner ersten vollständigen Herren-Spielzeit bei der SG Unterstedt riss er sich das Kreuzband. Im darauffolgenden Sommer durchlebte Hahn Selbiges noch mal. „Beide Male wurde der Meniskus mitoperiert“, erinnert er sich und gibt Entwarnung, dass er um eine erneute OP herumkommt: „Ich kann selbstständig gehen. Die Saison ist zwar definitiv gelaufen, aber das wird zur neuen Saison wieder klappen, dass ich spiele.“

Neuzugang rechnet mit „etwas Anlaufzeit“

Abstand nehmen beide Parteien von dem Wechsel deshalb somit nicht. Scherzhaft meint Visselhövedes Trainer Elias Jockusch dazu: „Wenn er den medizinischen Check besteht, bleibt es dabei.“ Sorge mache er sich keine, dass sein Neuzugang wieder gestärkt zurückkommt. Stattdessen verrät Jockusch: „Er hat mal flapsig gesagt, wenn ich ihn fit mache, kann ich ihn vielleicht auch mal als Sechser einsetzen.“ Ansonsten plant der Coach mit Hahn als Innen- und Außenverteidiger. Auf diesen Positionen gefällt es ihm auch „ganz gut. Ich habe in der Jugend innen gespielt und bei Unterstedt als Sechser“, sagt Hahn, der als Groß- und Außenhandelskaufmann arbeitet.

Dass es den Rotenburger nun nach Visselhövede zieht, ist zum einen ein Verdienst von Winterneuzugang Edis Din. „Er hat mit ihm gesprochen und ich habe dann mal nachgehakt“, erzählt Jockusch. Zum anderen läuft künftig auch Ogur Beslenmis (TSV Ottersberg) wieder für die Heidestädter auf. „Er ist ein guter Kollege von mir. Mit ihm habe ich ein halbes Jahr in Unterstedt zusammengespielt. Für mich ist es in Visselhövede einfach eine gute Möglichkeit, um mit einigen guten Kollegen wie ihm Fußball zu spielen“, begründet Hahn seine Entscheidung, die er nach seiner ersten Kreuzbandverletzung schon einmal traf. Damals, im Sommer 2019, verhinderte jedoch der zweite Kreuzbandriss den Wechsel zu Visselhövede. Im zweiten Anlauf soll es nun klappen. Dieses Mal wird es – vorausgesetzt, die Jockusch-Elf hält die Klasse – gleichzeitig auch ein Sprung in die Bezirksliga, in der er mit dem Rotenburger SV II bei fünf Einsätzen erste Luft schnupperte. „Ich denke, ich werde etwas Anlaufzeit brauchen“, vermutet Hahn. „Aber ich freue mich drauf.“