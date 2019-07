„Habe gutes Feedback bekommen“

Lotta Stach will nach EM-Teilnahme auch bei den Hurricanes voll angreifen

+ Lotta Stach (hier im Trikot der Avides Hurricanes) ist mit ihrer persönlichen EM-Bilanz zufrieden. Foto: Freese

Scheeßel - Von Nicolas Tréboute. Die Titelverteidigung haben die deutschen U 18-Basketballerinnen bei der EM in Bosnien-Herzegowinas Hauptstadt Sarajevo deutlich verpasst. Doch mit Platz sechs in der Endabrechnung enttäuschte das Team von Bundestrainer Stefan Mienack keineswegs. Als Spielerin aus dem jüngeren Jahrgang war auch Lotta Stach vom Zweitligisten Avides Hurricanes bei dem vom 6. bis zum 14. Juli ausgetragenen Turnier mit dabei. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der 17-jährige Guard über ihre gesammelten Erfahrungen, die Organisation des Turniers und was ihr abseits des Feldes besonders in Erinnerung bleiben wird.