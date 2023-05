Ayik beschert Bruns den Titel ‒ Altherren des Rotenburger SV nach 1:0 Kreismeister

Von: Matthias Freese

Teilen

Geschafft, aber glücklich – mit Plakette und Meistermedaillen: Die Altherren des RSV mit (obere Reihe, v.l.) Dennis Karstens, Heiko Malende, Christian Pfeiffer, Tobias Kirschke, Thorsten Nitz, Güven Ayik, Tim Ebersbach, Kay Slominski, Henning Schwardt, Thorsten Bruns und Stefan Wilk sowie (untere Reihe, v.l.) Mark-Michael Völker, Mathis Wulff, Björn Mickelat, Boris Lange, Aziz Arnavutoglu, Jewgenij Teichreb, Alexander Bese und Bernd Santl. © Freese

Den Titel des Kreismeisters haben die Altherren-Fußballer des Rotenburger SV eingefahren. Nun können sie das Double zum Abschied des Trainers holen.

Rotenburg – Wenn Aziz Arnavutoglu an die eine oder andere Szene dachte, atmete er noch einmal durch. „Das hätte zu uns gepasst, dass die noch das 1:1 gemacht hätten“, meinte der Linksverteidiger. Am Ende sollte es für die Altherren-Fußballer des Rotenburger SV jedoch reichen. Im Endspiel um die Kreismeisterschaft brachten sie auf eigenem Platz das 1:0 gegen die SG Sandbostel/Selsingen, dem Staffelsieger Nord, ins Ziel und krönten sich damit zum Titelträger. Nun geht es für die Wümmestädter nicht nur mit der Bezirksmeisterschaft weiter – sie können im Kreispokal am 11. Juni gegen die SG Jeddingen/Wittorf/Visselhövede sogar das Double holen.

Weggelaufen: Die Defensive aus Sandbostel und Selsingen kommt nicht hinter Aziz Arnavutoglu (vorne) her. © Freese

„Da hast du aber eine Fackel rausgeholt“, bemerkte Alexander Bese anerkennend, als er Mitspieler Güven Ayik nach dem Abpfiff zum Tor des Spiels gratulierte. Der inzwischen 40-jährige ehemalige Oberliga-Stürmer avancierte mit einem unhaltbaren Distanzschuss unter die Latte, unmittelbar nach Wiederanpfiff, zum Matchwinner (36.). Doch trotz einer drückenden Überlegenheit gelang es dem RSV nicht, ein zweites Tor nachzulegen. Stöhnte Karsten Tiedemann im Tor der SG Sandbostel/Selsingen im ersten Durchgang noch, dass er immer wieder die neben und über das Tor geschossenen Bälle holen musste, durfte er sich in der zweiten Halbzeit mehrfach auszeichnen – und hinterließ Eindruck. „Der Torwart hat nachher erstklassig gehalten“, bemerkte RSV-Coach Thorsten Bruns.

Einen Titel hat er schon: Für RSV-Coach Thorsten Bruns ist nach der Saison Schluss. © Freese

Dabei hatten die Gastgeber spielerisch ein deutliches Übergewicht und gefühlt 80 Prozent Ballbesitz – der Ertrag blieb aber aus, zumal Kay Slominski noch per Strafstoß nach Foul an Björn Mickelat an Tiedemann scheiterte (53.). „Wir dürfen nicht vergessen, dass der Gegner ersatzgeschwächt war, das wäre sonst ein ganz anderes Spiel geworden“, betonte Bruns. Gäste-Coach Pascal Holsten berichtete von insgesamt 22 Absagen. Am Tag vor dem Spiel „hatten wir erst acht Leute. Aber wir wollten sportlich fair sein.“ So reiste Sandbostel/Selsingen mit zwölf Spielern an. Auch dem RSV fehlten wichtige Akteure wie Waldemar Ott, Andreas Kiel, Henning Schwardt oder Keeper Dennis Karstens. Stefan Denker, Kapitän der Oberliga-Herren, hätte ebenfalls auflaufen sollen, wäre er nicht verletzt gewesen. Doch auch so hatte der Süd-Staffelsieger mehr nachzulegen. So stand neben Mickelat noch Tobias Kirschke aus der Ersten auf dem Platz. Und Oberliga-Coach Tim Ebersbach gab den Innenverteidiger neben Mathis Wulff.

Artistische Einlage ohne Ertrag: Linksaußen Mark-Michael Völker scheitert auch hier. Ein Treffer wird ihm zudem wegen Abseits nicht anerkannt. © Freese

Der Sieg geriet dennoch in Gefahr, weil die Gäste am Ende alles versuchten. Wulff klärte aber gegen Christian Bösch (56.), Arnavutoglu nach einem Freistoß von Benjamin Buck (66.). So sicherte sich Thorsten Bruns noch einmal einen Titel und verkündete: „Für mich ist nach der Saison Schluss. Ich habe die Altherren jetzt fünf Jahre gemacht, jetzt ist gut. Ich will auch mal Luft holen. Und brauchen die Jungs überhaupt einen Coach oder können sie das nicht selbst regeln?“

Kay Slominski, Björn Mickelat (v.l.), Güven Ayik und Mark-Michael Völker jubeln. © Freese