Gruppen für Futsal-Titelkampf im Februar ausgelost

Von: Matthias Freese

Teilen

Setzt sich die SG Unterstedt auch in diesem Jahr wieder in der Halle durch? © Freese

Die Gruppen für die Meisterschaftskämpfe in der Halle stehen. Titelverteidiger SG Unterstedt trifft dabei auch auf zwei Altkreis-Teams.

Rotenburg – Der Spielausschuss des Fußball-Kreises Rotenburg hat auf seiner jüngsten Tagung die vier Gruppen für die Futsal-Kreismeisterschaft ausgelost. Insgesamt 16 Teams hatten hierfür gemeldet und treten am 11. Februar in der Bodo-Räke-Halle in Rotenburg in der Vorrunde an. Gruppe A besteht aus Titelverteidiger und Kreisligist SG Unterstedt sowie der SG Oste, dem TV Stemmen und dem TV Sottrum II, Gruppe B bilden die FSV Hesedorf/Nartum, der FC Walsede, der TuS Brockel und der FC Ummel.

In Gruppe C befinden sich mit dem Bremervörder SC und dem SV GW Helvesiek gleich zwei Kreisligisten, zudem Viktoria Oldendorf und die SG Schwitschen/Wittorf. Auch in Gruppe D spielen mit dem Rotenburger SV II und dem TuS Zeven zwei Kreisligisten, ergänzt durch den TSV Gnarrenburg und Teutonia Steddorf. Die beiden Gruppenbesten ziehen in die Finalrunde (wird am nächsten Tag ausgetragen) ein.