Griffitts gleich im Dreier-Modus

Rotenburg - Von Matthias Freese. Das sah schon mal ganz gut aus und macht Lust auf mehr: Im ersten Testspiel haben die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes in der Pestalozzihalle den klassentieferen SC Rist Wedel mit 93:42 (48:27) klar dominiert. Beste Akteurin war die US-Amerikanerin Kama Griffitts, die auf 28 Punkte kam und gleich im Dreier-Modus war. Sechs Mal traf die 27-Jährige aus der Distanz. Centerin Alecia Cooley, der zweite neue Profi im Team, erzielte 17 Zähler und durfte sich nach dem Abpfiff über ein Ständchen zu ihrem 23. Geburtstag freuen.

„Ihre Anlagen, Entscheidungen zu treffen, haben mir schon gefallen“, urteilte Coach Christian Greve über seine beiden Übersee-Importe. Ihm stand nur ein neunköpfiger Kader zur Verfügung, da sich Hannah Pakulat bis Ende Oktober aufgrund ihres Studiums in Irland aufhält und Lotta Stach nach der U 16-EM eine Pause einlegt.

Vor rund 80 Zuschauern überzeugte auch Kapitänin Pia Mankertz mit 21 Punkten und einer 100-Prozent-Quote bei ihren neun Freiwürfen. Mit fünf Steals hatte wiederum die erst 16-jährige Melda Tölle den Top-Wert. Tuba Poyraz war bei den Rebounds spitze – neun Bälle sammelte sie laut Statistik in knapp neun gespielten Minuten ein. Und auch bei Rist Wedel, dem Nachrücker in die 1. Regionalliga, gefiel vor allem in der ersten Hälfte eine ehemalige Hurricanes-Leistungsträgerin: Die 32-jährige Laura Rahn steuerte in dieser Phase alle ihre zehn Punkte bei.

„Dafür, dass wir seit zwei Wochen im Training sind, bin ich schon sehr zufrieden. Dass ganz viele Sachen noch nicht funktionieren, ist normal. Aber wir haben am Freitag auch erst über Strukturen gesprochen. Ich habe wenig gezwungene Aktionen, dafür viel herausgespielte Chancen gesehen“, urteilte Greve.

Nur in der Anfangsphase hielt Wedel mit, Rahn gelang gar die erste und einzige Führung zum 9:8 (3.). Mit zwei Dreiern brachte Griffitts die Hurricanes auf Kurs. Das dritte Viertel war das beste, da gestatteten die Hurricanes den Gästen nur fünf Punkte.

Avides Hurricanes: Poyraz (1), Baden (6), Beckmann (7), Stoll (2), Mankertz (21), Griffitts (28), Fortmann (6), Tölle (5), Cooley (17).