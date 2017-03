Grewe verkündet stolz: „Der RSV hat keine Schulden mehr“

Rotenburg - Von Matthias Freese. Seit Donnerstag haben sie es schriftlich, auf der Jahreshauptversammlung verkündete es nun Peter Grewe, Präsident des Rotenburger SV, nicht ohne Stolz: „Der Verein hat keine Schulden mehr – null!“ Zuletzt hatte der Fußball-Club eine Summe von etwas mehr als 40 000 Euro überwiesen und damit die letzten Verbindlichkeiten bei der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde beglichen. Logisch, dass Grewe anschließend einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde.

Der RSV hatte sich die gute Nachricht vom Kreditinstitut schriftlich geben lassen, sodass Grewe aus dem Schreiben zitierte und vermeldete, dass „beide Darlehen zwischenzeitlich vollständig zurückgeführt wurden“. Somit waren die von Schatzmeister Henning Schwardt präsentierte Zahlen bereits überholt. Er berichtete von Einnahmen, die 2016 bei 273 800 Euro lagen und damit um rund 16 000 Euro höher waren als im Vorjahr. Der RSV erwirtschaftete dabei einen Gewinn von 7 513 Euro. Das Darlehen war von 134 000 Euro Ende 2015 auf 116 000 Euro zum 31. Dezember 2016 reduziert worden. Durch den Verkauf des Umkleidegebäudes an die Stadt für 72 000 Euro sowie die Spenden von Sponsoren und Gönnern wurde die restliche Summe innerhalb des ersten Quartals komplett getilgt. „Das ist eine Riesenleistung, aber da habe ich nichts mit zu tun. Das ist zwei Personen zu verdanken. Zum einen Peter Grewe, zum anderen Paul Metternich. Ihr könnt euch gegenseitig auf die Schulter klopfen“, blickte Schatzmeister Schwardt die beiden Retter an.

Schwardt wurde ebenfalls einstimmig als Schatzmeister wiedergewählt. Genauso wie Jugendleiter Henri Ohlmann, der stellvertretende Spielausschussobmann Boris Lange und Pressewart Ralf Reinhardt.

Präsident Peter Grewe verkündete während der 110-minütigen Versammlung auch schon die neue Ziele: Dazu gehört es, „im Schnitt 200 Zuschauer plus X“ bei den Landesligaspielen zu bekommen, vor allem aber betonte er: „Wir brauchen einen Kunstrasenplatz!“ Während sich Rolf Ludwig, Vereinsmitglied und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine (ARS), bisher dagegen ausgesprochen hatte, sich an diesem Abend aber dazu nicht öffentlich äußerte, erhielt Grewe Zuspruch von Klaus Rinck, Fraktionsvorsitzender der CDU: „Die Chancen stehen gut. Es ist ein Pfund, dass beide großen Fraktionen im Rat das unterstützen. Nachdem im Hallenbereich viel getan worden ist, sind jetzt die Draußen-Sportarten, und vor allem der Fußball, dran“, betonte er. In einer Machbarkeitsstudie solle nun der Standort ermittelt werden.